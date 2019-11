Com bom retrospecto, Brasil tem novamente Chile como rival nas oitavas

Brasil e Chile irão se enfrentar às 13h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, neste sábado (28). As duas seleções disputarão nas oitavas de final da Copa do Mundo 2014. Quem ganhar, segue vivo no Mundial e pode enfrentar Colômbia ou Uruguai, que jogarão também neste sábado, às 17h, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

A primeira vez que as duas equipes se enfrentaram nas Copas foi em 1962, justamente quando os chilenos eram os anfitriões. A seleção brasileira ganhou por 4 a 2 na semifinal, com dois gols de Garrincha e dois de Vavá, e se sagraria bicampeã do mundo posteriormente.

Nas oitavas de 1998, o Brasil ganhou por 4 a 1, com dois de Ronaldo e dois de César Sampaio. Exatos quatro anos atrás, na África do Sul, a seleção voltou a vencer, agora por 3 a 0, com gols de Robinho, Juan e Luis Fabiano. Aquele duelo também foi de oitavas de final e, curiosamente, também em um dia 28 de junho. Outra coincidencia é que a partida deste sábado (28) terá o mesmo árbitro, o inglês Howard Webb, da partida entre as equipes em 2010.

Daquela seleção brasileira de Dunga, apenas cinco jogadores fazem parte do grupo atual de Scolari e só dois (Júlio César e Daniel Alves) foram titulares em Johanesburgo e deverão ser também no Mineirão. Já da seleção chilena, então comandada por Marcelo Bielsa, pelo menos cinco jogadores que foram titulares em 2010 deverão ser novamente agora. Praticamente meio time.

Desde que Luiz Felipe Scolari reassumiu o comando da seleção, o Brasil empatou um amistoso, por 2 a 2, com o Chile, no Mineirão, mesmo palco do jogo de sábado, em abril do ano passado. E depois ganhou, por 2 a 1, em Toronto, em novembro.

O jogo de abril teve pouquíssimos atletas do grupo atual e marcou a chance de Ronaldinho Gaúcho fazer parte da nova "família Scolari". Não deu certo para o meia do Atlético-MG. Dos 16 jogadores que participaram daquele jogo, somente Paulinho e Neymar foram titulares, e o zagueiro Henrique entrou no segundo tempo.

Já o jogo de novembro, em Toronto, teve o time base da Copa atual. Somente dois atletas entraram naquela partida e não seriam convocados para o Mundial: Lucas Moura e Robinho, que marcou o gol da vitória. O time do Chile que começou a partida em Toronto tinha sete jogadores que fazem parte da base titular do técnico Jorge Sampaoli nesta Copa do Mundo.

Brasil terá a entrada de Fernandinho no lugar de Paulinho

O Brasil é considerado pela maioria dos especialistas e torcedores a seleção favorita a vencer o Mundial. Um pouco pelo fator casa, um pouco pelo fator Neymar Jr., e outro tanto pela tradição da equipe brasileira, seleção com mais títulos mundiais.

A campanha até aqui não é das mais empolgantes: duas vitórias e um empate, sete gols marcados e dois gols sofridos. Um pouco menos do que se esperava, especialmente pela dificuldade que enfrentou para superar a Croácia e por não ter conseguido vencer o México. O retrospecto para o Brasil é bastante vantajoso contra o Chile, pois perdeu para o rival apenas sete vezes em 69 jogos.

O técnico Luiz Felipe Scolari fechou o último treino da seleção brasileira antes do jogo contra o Chile, a ser disputado neste sábado, no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O time treinou numa unidade do Sesc, no bairro Venda Nova, em Belo Horizonte, porque o gramado do Mineirão precisa ser preservado para o jogo. Diferentemente das vésperas dos três jogos até aqui, quando puderam assistir aos primeiros 15 minutos, desta vez, os jornalistas só tiveram acesso aos 15 minutos finais da atividade.

Quando a entrada da imprensa foi liberada, a seleção já treinava há cerca de uma hora. David Luiz, que sentiu uma contratura na região dorsal na quinta-feira (26) e deixou o treino antes do fim, não estava no gramado durante o rachão. Segundo o site oficial da CBF, o zagueiro participou da primeira parte da atividade, na qual Felipão orientou um trabalho tático. E antes de deixar o campo, ainda fez cobranças de pênaltis. Ele segue em tratamento para estar em campo neste sábado, mas realizou exames após o treinamento, e o resultado não apontou lesão. Porém, ao retornar ao hotel onde a seleção está hospedada, por volta das 16h50, o jogador pôs em dúvida a sua participação na partida contra o Chile.

"Não sei se vou para o jogo", disse o jogador, que estava acompanhado do médico Rodrigo Lasmar.

É certo que Felipão vai fazer pelo menos uma mudança na equipe, em relação à que bateu Camarões por 4 a 1 na última segunda-feira (23), em Brasília. Paulinho deixa o time para a entrada de Fernandinho no meio de campo. Nos treinos durante a semana na Granja Comary, Felipão testou outras alterações: Maicon no lugar de Daniel Alves na lateral direita e Ramires na vaga de Hulk na frente.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), 24 horas antes do jogo contra o Chile, Felipão desconversou e não confirmou o time que vai disputar as oitavas de final.

"Não sei o time que vai jogar, porque sempre tem um problema ou outro acontecendo. No treinamento pode estar acontecendo sempre um problema e não adianta definir, para depois redefinir", disse o treinador.

O excelente retrospecto da seleção brasileira diante do Chile foi tratado com irrelevância por Thiago Silva. Até porque essa nova geração chilena não esteve em nenhum desses duelos.

"Para nós é indiferente. Serve para vocês (jornalistas) analisarem. O que o Chile fez para estar nesse patamar de hoje, foram esses jogadores, não os de antigamente. É uma das melhores equipes dentro da competição. Equipe extremamente perigosa. E estamos tomando os cuidados para não sermos surpreendidos", afirmou o zagueiro.

O Brasil chega à fase decisiva da Copa do Mundo com 80% da capacidade que atingiu no ano passado, quando conquistou o título da Copa das Confederações. Quem garante é o técnico Luiz Felipe Scolari. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, o treinador da seleção demonstrou confiança na preparação para a partida contra o Chile.

"Acho que a equipe atualmente apresenta cerca de 80% do que aquela equipe apresentava na Copa das Confederações. Com a evolução da preparação física, do trabalho que estamos fazendo, acredito que temos quase as condições normais que tínhamos na Copa das Confederações", comparou o comandante.

As coincidências entre Kleberson e Fernandinho são muitas. Além disso, os dois jogadores são amigos há muito tempo. Os dois se conheceram nas categorias de base do Atlético-PR. Seis anos mais velho, Kleberson viu Fernardinho crescer até chegar ao time principal. Os dois chegaram a jogar juntos pouco antes de o mais velho se transferir para o Manchester United, da Inglaterra, em 2003.

"Kleberson foi uma das maiores inspirações da minha carreira. Se acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com ele, vou ficar muito feliz", comentou Fernandinho.

Chile quer afastar o rótulo de "freguês" do Brasil

O Chile entrou na Copa do Mundo esperando lutar pela classificação contra as gigantes Espanha e Holanda como azarão, mas já na segunda rodada já tinha garantido sua classificação, após vencer a Austrália, por 3 a 1, e eliminar a Espanha, por 2 a 0, com um futebol consistente e grande apoio de sua torcida, que está confiante até mesmo em título mundial, algo inédito na historia chilena.

O único revés do Chile nesta primeira fase foi contra a Holanda, quando perdeu por 2 a 0 na ultima rodada da primeira fase, assegurando a equipe na segunda colocação do grupo B. Os destaques da equipe neste Mundial tem sido os atacantes Vargas e Alexis Sánchez, e ainda o meio-campista Vidal, além do goleiro Bravo, que foi anunciado como novo reforço do Barcelona.

O Chile vem tentando fazer um jogo psicológico antes da partida, dizendo que teme que os árbitros ajudem o Brasil a vencer, esperando que isso acabe ajudando o Chile no final das contas.

A entrevista mais esperada pelos chilenos ocorreu nesta quinta-feira (26). Alexis Sánchez falou com os jornalistas e deixou claro a confiança nas possibilidades do Chile diante do Brasil, neste sábado, no Mineirão. O atacante chileno esbanjou simpatia, mas também falou sério. Ele revelou uma preocupação que tem unido o discurso dos jogadores do Chile e parece já ensaiado.

"O que mais me preocupa é a arbitragem", disse o atacante do Barcelona.

Para Sánchez, a vitória sobre a Espanha foi uma prova de que o time chileno é capaz de bater qualquer adversário. Uma vitória sobre o Brasil seria fazer história mais uma vez. Segundo ele, conquistar a Copa do Mundo é um sonho mais que real.

"Antes de mais nada, esperamos uma grande partida. Estamos no mundial para fazer história e estamos fazendo, já ganhamos do campeão do mundo. Tivemos um tropeço contra a Holanda, mas será outro jogo. Esperamos ganhar a partida e seguir avançando atrás do sonho de conquistar o titulo", afirmou o jogador.

Como de praxe, o Chile abriu apenas 15 minutos de seu treinamento na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para os jornalistas. E, como de praxe, o meia Arturo Vidal, estrela da equipe, não esteve presente nesse período.

Seguidamente poupado de várias atividades, por conta de uma lesão no joelho direito, Vidal tem sido poupado de vários treinos do Chile em solo brasileiro. Na quinta-feira, porém, ele trabalhou normalmente - segundo a própria assessoria chilena - e não deve ser desfalque para o jogo.

Outro que não esteve em campo durante os 15 minutos abertos à imprensa foi o zagueiro Medel. Com dores musculares na coxa esquerda, o chileno chegou a postar uma foto, numa rede social, do tratamento que vem fazendo para jogar no sábado. De acordo com jornalistas do Chile, não há nenhum risco, porém, de Medel não entrar em campo para enfrentar o Brasil.

Em tese, o atacante Sánchez também poderia preocupar a comissão técnica do Chile. Ele foi o primeiro a chegar ao gramado, fez alongamentos, bateu bola por cinco minutos e saiu. Segundo o jornal chileno El Mercurio, Vidal, Medel e Sánchez treinaram normalmente após a saída da imprensa.

O lateral-direito Maurício Isla destacou a confiança do grupo, mesmo com toda a qualidade do adversário. Segundo ele, o Chile sabe o que fazer para sair vitorioso.

"Acho que temos que desfrutar da partida. O grupo está muito confiante de fazer as coisas bem. Sabemos o que fazer para ganhar do Brasil. É uma equipe muito forte, que ataca muito bem, tem um dos melhores jogadores do mundo. Mas vamos entrar como entramos contra a Espanha, que era a melhor do mundo. É uma partida de que vamos desfrutar", falou o lateral.

Mena mostrou respeito pelo país, mas não temor. Pelo contrário. O lateral do Peixe demonstrou saber bem o quanto a seleção brasileira é uma pedra no sapato dos chilenos e, com um discurso forte, disse que é hora de encerrar a escrita de "freguês" do Brasil.

"Este grupo está muito motivado, convicto de que podemos ganhar. É uma oportunidade de mudar uma história que tem sido muito negativa para nós, uma oportunidade de fazer algo muito bonito para nosso país", disse Mena.

Jorge Sampaoli mostrou nos olhos a sede de vitória que guia seu Chile para quebrar uma escrita histórica diante do Brasil. O inquieto técnico argentino lembrou as origens em Santa Fé e revelou que Brasil x Argentina era seu clássico preferido antes de virar profissional do futebol.

"Pela minha natureza de ser argentino, é meu clássico. Se pensar na minha infância e na minha adolescência, sempre foi meu clássico. Adoro esse jogo. Sem dúvida é especial, mas, sem dúvida também, é muito complicado", ressaltou o treinador.