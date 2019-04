Para deixar zona de rebaixamento, Flamengo enfrenta Atlético-PR em Macaé

Partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizada no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizada no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé.

Depois de 30 dias de preparação, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Atlético-PR, nesta quarta-feira (16), às 22h, no Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé. A partida marca o retorno após a Copa do Mundo e é válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo de grande importância para o Rubro-Negro carioca.

Ocupando a penúltima colocação na tabela do campeonato, com 7 pontos, o Flamengo precisa da vitória para sair da zona da degola. O time vem de um mau retrospecto, com a segunda defesa mais vazada do campeonato, atrás apenas do lanterna Figueirense. São quatro derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. O último jogo antes da parada para a Copa marcou a derrota amarga por 3 a 0 para o Cruzeiro. Já o Furacão está na 12ª colocação com 13 pontos, quase o dobro somado pelo time da Gávea.

Ney Franco confirma esquema 3-5-2, Elano volta ao meio e Felipe ganha titularidade

Um mês de intervalo da Copa do Mundo proporcionou ao técnico do Flamengo, Ney Franco, tempo para reorganizar o time e treinar diversos jogadores em suas respectivas posições. Em um treinamento realizado em Macaé, na terça-feira (15), o técnico do Flamengo confirmou Felipe como titular na partida da quarta-feira. O goleiro recuperou sua posição após três rodadas.

Outro que garantiu a titularidade foi Elano. Os reservas rubro-negros treinaram com Paulo Victor, Luiz Antonio, Erazo, Muralha e João Paulo; Amaral, Márcio Araújo, Canteros e Lucas Mugni; Negueba e Nixon.

Na atividade realizada no local do confronto com o Furacão, Ney orientou a equipe taticamente, principalmente com ações ofensivas."Simulamos situações de jogo, de ataque contra defesa. Aproveitamos também para dar uma repassada em tudo que treinamos de bola parada, escanteios e laterais" disse.

Alecsandro elogiou a capacidade do treinador de variar o jogo sem precisar mudar as peças presentes em campo. "Não lembro de tantos dias de treino aqui no Brasil. Fora, talvez. O Ney mostrou que conhece de futebol, estuda bastante, é bem informado. O que me surpreendeu nele foi dentro do campo ter uma formação que faz o time jogar de três ou quatro maneiras diferentes sem tirar ninguém do jogo. Mostra que tem conhecimento do que faz" afirmou o atacante.

Canteros, recém contratado do clube, ainda não teve seu nome registrado do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, mas seu empresário afirmou em uma rede social que o jogador viajou pra Macaé com o grupo e pode ir à campo na partida desta quarta. "Canteros já está habilitado para jogar com o Flamengo amanhã (quarta). Viajou com o plantel para a partida", afirmou Hernan Jara na publicação.

Já o atacante Hernane só deve entrar em campo no jogo contra o Botafogo no dia 27 de julho, em partida pela 12ª rodada. O jogador ainda sente dores no tornozelo direito e deve seguir na recuperação.

Doriva dá atenção especial ao setor defensivo e ainda tem dúvidas para o ataque

A preocupação de Doriva, técnico do Furacão, é o setor defensivo. A defesa do Atlético-PR é a terceira mais vazada, atrás apenas de Flamengo e Figueirense: são 12 gols sofridos nas nove rodadas iniciais. O técnico pede menos vigor na marcação, para que os jogadores evitem faltas e pênaltis desnecessários. Ele diz que a falta de experiência acaba pesando nesses momentos. A defesa é formada por dois jovens: Léo Pereira tem 18 anos, e Cleberson, 21. Mas o treinador confia que, com as orientações do dia a dia, a defesa vai evoluir.

"Muitas delas foram mais por conta da (falta de) experiência, da juventude, às vezes se precipitar, fazer uma falta, cometer um pênalti num momento que não deveria. Ter um pouquinho mais de calma para disputar um lance, não disputar com tanto vigor. Ali atrás é preciso ter este time, e a gente tem orientado" afirmou Doriva.

O zagueiro Léo Pereira acredita que o time está mais preparado para ampliar a sequência invicta do Furacão. São duas vitórias e três empates nas últimas cinco partidas. O Atlético-PR não perde desde os 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela quarta rodada.

"Com certeza estamos prontos. Trabalhamos muito forte para chegar neste momento novamente e estar dentro de campo para fazer o que gostamos. Estamos preparados e faremos um bom jogo amanhã (quarta-feira). O grupo está focado neste objetivo de manter uma boa sequência de jogos com resultados positivos. Após essa parada, estamos prontos para ir atrás da vitória em Macaé e reiniciar a bem a disputa" disse o zagueiro.

Doriva terá que promover duas alterações por necessidade. Com Natanael e Deivid suspensos, o lateral-esquerdo Lucas Olaza e o volante Derley ganham uma oportunidade entre os titulares. A única dúvida é no setor ofensivo. Marcelo interessa ao Corinthians, mas a negociação está emperrada. Ele, que tem cinco jogos pelo Brasileirão (poderia disputar apenas mais um para ainda poder jogar por outro clube da Série A), disputa posição com Douglas Coutinho.