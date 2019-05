Após vitória, zagueiro Cleberson afirma: "Vamos em busca da vaga na Libertadores"

Aqueles que antes eram considerados preocupação da torcida atleticana dentro de campo, hoje se tornaram jogadores de extrema importância para que o time paranaense saísse com a vitória. O zagueiro Cleberson foi autor do segundo gol da vitória atleticana por 2 a 1 em cima do Flamengo, na noite desta quarta-feira (16), em Macaé. Mesmo tendo falhado ainda no primeiro tempo, no gol de empate dos donos da casa, o zagueiro atleticano acabou marcando no segundo tempo e garantindo, mesmo que provisoriamente, a sexta posição na tabela do campeonato.

Mas apesar da falha e de aparições dos cariocas na na defesa paranaense, o zagueiro conseguiu salvar a equipe em grandes oportunidades e, ainda teve outra oportunidade de gol. Mas mesmo com falhas e oportunidades perdidas, ele aproveitou e deixou sua marca neste retorno à competição.

"Sempre bom começar ganhando, e hoje conseguimos uma vitória importante e vamos em busca da vaga na Libertadores, que é o nosso foco principal", afirmou o zagueiro Cleberson.

Esta partida marcou o reencontro dos times no Campeonato Brasileiro, sendo que o último encontro ficou marcado com a vitória e conquista do título do Flamengo, pela Copa do Brasil em 2013, no Maracanã. Os cariocas jogaram bem e conseguiram pressionar em bons momentos, mas o grande nome da partida, Douglas Coutinho, que foi o autor do primeiro gol atleticano se destacou e tornou-se o artilheiro da competição com quatro gols, juntamente com Ricardo Goulart e Marcelo Moreno.

Mesmo não sendo um jogador que utiliza de muita técnica para armar jogadas, Douglas Coutinho chama a atenção para passes curtos e jogadas de velocidade, uma característica em comum com o meia-atacante Marcelo Cirino

"Usei a minha velocidade, fiz o facão ali e saí cara a cara com o goleiro (Felipe). Treino bastante essa saída. Então, tive bastante tranquilidade e frieza na hora de fazer o gol", afirmou o jogador em entrevista ao Premeire FC na saída do campo, ainda no intervalo.

Agora, o próximo adversário do Atlético Paranaense será o Criciúma, no próximo domingo (20), às 18:30, ainda de portões fechados na Arena da Baixada, em cumprimento a punição dada pela confusão entre torcedores na partida contra o Vasco da Gama,em Joinville.