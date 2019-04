Para reencontar o caminho das vitórias, Internacional e Flamengo duelam no Beira-Rio

Partida válida pela 11º rodada do Campeonato brasileiro, realizada no estádio beira-rio, em porto alegre (RS).

INCIDENCIAS : Partida válida pela 11º rodada do Campeonato brasileiro, realizada no estádio beira-rio, em porto alegre (RS).

Recuperação. Essa é a palavra que define o confronto entre Internacional e Flamengo neste domingo (20), a partir das 16h, no estádio Beira-Rio, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os gaúchos buscam se levantar do tropeço na última rodada, os cariocas lutam para sair da lanterna da competição.

Ambas as equipes iniciaram com o pé esquerdo no retorno do nacional após parada para a Copa do Mundo. Os colorados levaram a pior diante do Corinthians, por 2 a 1, mesmo placar que decretou a derrota dos flamenguistas para o Atlético-PR.

No último encontro, pelo Brasileirão de 2013, o Flamengo venceu o Inter pelo placar de 2 a 1, no Maracanã. Em um total de 56 jogos pelo campeonato, a vantagem é colorada: 21 vitórias contra 18 derrotas e 17 empates.

Inter vai em busca dos pontos deixados em São Paulo

Na oitava colocação, com 16 pontos obtidos, o Internacional terá uma escalação diferente da última que entrou em campo diante do Corinthians. Alex retorna após dores musculares, enquanto Wellington volta de suspensão; Aránguiz estava se recuperando de desconforto depois da disputa da Copa do Mundo e Martín Luque obteve liberação da CBF e está pronto para fazer a sua estreia.

Mesmo com esses reforços, a escalação não está confirmada. Tudo porque no último treinamento, realizado no sábado (19), Abel Braga fez mistério. Ao fechar os portões do CT Parque Gigante, o treinador teve uma conversa com os atletas sobre posicionamento e pediu muita atenção da sua equipe.

“Ficamos muito desatentos no primeiro tempo diante do Corinthians, mas melhoramos no segundo tempo quando o posicionamento foi alterado. Quero que isso continue diante do Flamengo”, afirmou o comandante. Com o retorno de Aránguiz ao meio-campo, a tendência é que um volante (Willians) ou um meia, no caso Jorge Henrique, seja sacado do time.

Voltando a mandar uma partida em seu estádio após o torneio mundial, o Inter prepara uma homenagem ao ídolo colorado Fernandão, que faleceu em um acidente de helicóptero no interior de Goiânia, no dia 7 de junho. A camisa 9, usada pelo atleta quando atuava com a camisa colorada, não foi utilizada diante do Corinthians e não será novamente contra o Flamengo; além disso, todos os jogadores usarão uma braçadeira em homenagem ao ex-capitão.

A homenagem ainda contará com as 30 mil máscaras com a caricatura de Fernandão que serão distribuídas aos torcedores nos portões do estádio e uma estátua que será levantada com a imagem do ídolo levantando a taça do Mundial de Clubes de 2006. O Flamengo fez uma solicitação - e foi atendido pela diretoria do clube gaúcho - para prestar uma homenagem especial ao ex-capitão colorado na partida.

Flamengo procura vitória para dar gás à luta contra a lanterna

Se para o Inter a partida é considerada difícil, para os flamenguistas será um grande desafio. Além de ocupar a lanterna do Brasileirão, com apenas sete pontos, o time de Ney Franco só venceu um jogo dos últimos dez disputados. Para piorar, terão desfalques para o jogo fora de casa.

São três: Samir, com problema na coxa, Paulinho, que machucou o pé e Everton, com problema no tornozelo direito. Esses jogadores sequer viajaram com a delegação para Porto Alegre. Os escolhidos para substituí-los deverão ser Luiz Antônio, Lucas Mugni e Nixon, respectivamente. A situação de Hector Carneros junto a CBF ainda não foi regularizada. A não regularização do atleta é atribuída ao Vélez Sársfield e à AFA (Associação de Futebol Argentino).

Com as baixas, o esquema mudará do 3-5-2 para o 4-4-2. Como o adversário, o último treinamento do Flamengo no Ninho do Urubu foi fechado à imprensa. Ney Franco mostrou vídeos dos jogos do Internacional para o elenco e depois rumaram ao campo, onde realizaram um trabalho tático.

Um time fechado na defesa e em busca de espaços para dar o bote nos contra-ataques. Desta maneira, o Flamengo segue para Porto Alegre neste sábado para encarar o Internacional. Depois de propor o jogo e se dar mal na partida com o Atlético-PR, no meio de semana, o Rubro-Negro adotará postura mais precavida para dificultar as ações do rival gaúcho. E quem admitiu isso foi o próprio Ney Franco.

"Qualquer clube que enfrentar o Internacional em seu estádio sabe que é muito difícil. Eles aproveitam bem o mando de campo, e temos que ter uma postura diferente do último jogo. Encaramos um time que explorou o contra-ataque. Agora, talvez seja diferente e armemos uma equipe para o contra-ataque. É uma estratégia que devemos ter, marcar um pouco atrás, reduzir a área de atuação do D' Alessandro, e explorar o contra-ataque", afirmou o treinador.