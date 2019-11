Em tarde de homenagens a Fernandão, Inter goleia o Flamengo no Beira-Rio

O Internacional recebeu o Flamengo na tarde deste domingo (20), no Beira-Rio, em partida válida pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo placar de 4 a 0, gols de Rafael Moura, D'Alessandro, Fabrício e Alex, o Colorado goleou e venceu o rubro negro carioca, que afundou na lanterna da competição. A festa dentro de campo foi um presente ao eterno ídolo e ex-capitão da equipe gaúcha, Fernandão.

Em campo, os três pontos eram de extrema importância para ambas as equipes, que tropeçaram no jogo anterior. O Colorado havia levado a pior diante do Corinthians por 2 a 1, mesmo placar da derrota dos flamenguistas para o Atlético-PR.

Com o reforço de Aránguiz e Wellington ao meio de campo, o técnico Abel Braga sacou Jorge Henrique do time; Rafael Moura foi o único centrovante. Já pelos cariocas, Ney Franco teve os desfalques de Samir, Paulinho e Everton. Além disso, barrou Elano da equipe titular. Com isso, os substitutos foram Amaral, Marcio Araújo, Lucas Mugni e Nixon.

Antes da bola rolar, o ídolo colorado Fernandão, que faleceu em um acidente de helicóptero no interior de Goiânia no dia 7 de julho, foi homenageado. Através do telão do estádio, imagens das glórias que o ex-capitão alcançou vestindo a camisa 9 da equipe gaúcha. O Flamengo carregou uma faixa em condolência ao atleta. Os jogadores da equipe gaúcha carregavam o nome do ex-capitão na camisa.

Flamengo falha e Internacional aproveita as chances

O jogo iniciou de forma tranquila, onde as equipes tratavam de trocar passes. Aos três minutos, a primeira chance da partida foi para os colorados. A zaga flamenguista falhou e deixou Aránguiz livre, que tocou para Rafael Moura, porém o centroavante furou no momento do chute, cara a cara com o goleiro Felipe. O Flamengo tentou responder através de uma cobrança de escanteio com Mugni, mas não obteve sucesso em sua investida.

Novamente, mais um erro da defesa flamenguista. Chicão errou o domínio da bola e concedeu contra-ataque ao Inter, mais uma vez comandado por Aránguiz, que cruzou na cabeça de Rafael Moura. Mesmo com Felipe já vencido, o centroavante cabeceou para fora.

E de tanto insistir, o gol saiu para os donos da casa. Após cobrança de falta, a bola sobrou nos pés de Juan, escorando para o He-Man, que só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. Na comemoração, o centroavante levantou a camisa de Fernandão, provando que aquela tarde de vitória seria em nome do ídolo.

O Flamengo optou por um jogo defensivo que apostava nos contra-ataques e chegou pela primeira vez aos 29, quando Wallace roubou a bola de Rafael Moura e avançou, achando Mugni livre na área, porém o jogador foi travado no momento do chute, por Wellington Silva.

Mesmo muito defensivo, o Flamengo evoluiu em relação ao começo da primeira etapa, chegava mais no campo adversário, porém errava muitos passes e deixava espaços para o avanço colorado.

Aos 47 minutos, a situação do Flamengo piorou. Ao avançar na área, Wellington Silva foi derrubado na área por Chicão. Pênalti e cartão vermelho para o defensor. D'Alessandro foi para a cobrança e mandou no ângulo direito de Felipe. 2 a 0. Após a comemoração colorada, fim de primeiro tempo no Beira-Rio.

Domínio e goleada colorada no Beira-Rio

Enquanto o Colorado retornou com a mesma escalação, o Flamengo retornou com alterações. Sacou Nixon e colocou Fernando e, logo depois, sacou Amaral e mandou Negueba a campo. Aos três minutos, Rafael Moura desperdiçou grande chance, quando recebeu dentro da área mas cabeceou para fora.

Mesmo com as substituições, o mal desempenho do rubro negro continuava e o domínio dos donos de casa só aumentava, onde trocavam passes com intensa facilidade no campo adversário. Aos 12 minutos, o terceiro gol colorado. Após longo lançamento de D'Alessandro, Fabrício dominou de primeira e mandou uma bomba no canto de Felipe.

A Ney Franco, visivelmente abatido à beira do gramado, só restava mais uma última alteração. Sacou Alecsandro e promoveu a entrada de Luiz Antônio. E as substituições não surtiam efeito de jeito nenhum, a ponto da torcida presente no Beira-Rio gritar "olé" a cada troca de passe da equipe colorada.

Em um jogo de um time só, o Inter teve tempo para marcar mais uma vez, com Alex, que recebeu cruzamento de Fabrício e mandou para o fundo das redes, decretando a goleada em terras gaúchas: 4 a 0. Aos 45 minutos, fim de papo no Beira-Rio.

Com a vitória, o Colorado chegou aos dezenove pontos, ocupando a terceira colocação; já ao Flamengo, a lanterna da competição, com apenas sete pontos. Na próxima rodada, o Inter encara o Bahia, na Fonte Nova e o rubro-negro enfrenta o Botafogo, na reabertura do Maracanã.