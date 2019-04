Pensando em futuras negociações, Alexandre Pato declara: "Tudo depende se eu aceitar"

Após ser envolvido em uma troca no início deste ano com o meia Jadson, o atacante Alexandre Pato foi o convidado na manhã deste sábado (9) no "Arena SporTV" e revelou sobre seu contrato com o São Paulo e da cláusula válida até o fim de 2015, onde também prevê o rompimento caso o Corinthians receba uma oferta de 15 milhões de euros, a qual o atleta esclareceu.

"Tudo depende se eu aceitar. Se quero ir embora ou não. Mas hoje só sei que quero jogar no São Paulo. O foco agora é respeitar a decisão de jogar no São Paulo, tenho contrato até 2015 e quero fazer o meu papel bem e com títulos" afirmou.

Contratado pelo alvinegro no início de 2013 por 40 milhões junto ao Milan, o centroavante contou sobre essas mudanças rápidas de times. Possuindo vínculo com o Timão até 2016 e da oportunidade de se transferir para o Tricolor Paulista.

"Quando recebi a oportunidade de ir para o São Paulo, vi que talvez não faria mais parte do grupo do Corinthians. Resolvi então ir para o São Paulo. Uma mudança diferente daquelas que a maioria dos jogadores faz. Saí de um time e fui para outro da mesma cidade, rival, mas não queria deixar aquela oportunidade passar, porque o São Paulo é um grande clube. Fui e todos me receberam bem, todos têm um carinho grande por mim, fiquei e fico feliz todo dia que vou ao CT. Mas vou ficar muito mais feliz com as vitórias - disse.

Pato está confirmado entre os titulares para o jogo deste domingo contra o Vitória, às 18h30, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 20 pontos, o Tricolor é o sétimo colocado e pode ganhar duas posições ao fim da rodada.