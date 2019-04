Jogadores do Sport prestam homenagem às vítimas do acidente aéreo de Santos

Neste domingo (17), o corpo de Eduardo Campos foi enterrado em Recife, e o Sport também prestou sua última homenagem ao político antes de a bola rolar na Ilha do Retiro. Além da faixa de luto e do minuto de silêncio, o Leão realizou uma série de homenagens às vítimas do acidente aéreo. Todos os jogadores entraram em campo com a hashtag #EduardoEterno na camisa, e os atletas entraram em campo carregando uma faixa em homenagem a Campos. Os auto-falantes do estádio anunciaram o nome de cada uma das vítimas, e todas foram ovacionadas pelos torcedores do Sport.

O cartaz dizia "Não vamos desistir do Brasil", e os atletas cantaram o hino de Pernambuco carregando a faixa. A torcida apaludiu, e cantou junto dos jogadores. Profissionais da imprensa presentes no estádio também se solidarizaram com as vítimas, e carregando bandeiras do estado e também do Brasil, se reuniram em um centro no meio-campo, e rezaram antes do início da partida.

O assessor de Eduardo Campos, Carlos Percol, foi homenageado por Neto Baiano. Percol era torcedor fanático do Sport e frequentador assíduo do estádio do time. Neto entrou em campo com o nome de Percol junto ao seu, logo abaixo da hashtag para Eduardo.

O fato ainda foi citado por Eduardo Baptista na coletiva de imprensa após o jogo. Entre os comentários sobre a atuação do rubro-negro, o treinador disse que preferia não ter disputado a partida no dia do sepultamento de Campos.

"Seria mais respeitoso não ter disputado a partida hoje, nesse clima de despedida. Poderíamos ter até disputado a partida na segunda-feira, seria melhor e mais respeitoso", comentou.

Neste sábado (16), o Sport solicitou adiamento da partida, mas a CBF negou o pedido. O time entrou a campo sob protesto, e por meio de uma nota oficial no site do clube, declarou que "a festa do futebol não combina com o luto vivido pelo estado de Pernambuco".