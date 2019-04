Felipe Ximenes deixa o Vitória para ser o novo diretor executivo do Flamengo

Felipe Ximenes é o novo diretor executivo do Flamengo. Na noite desta quarta-feira (28), o dirigente confirmou sua saída do Vitória após ter recebido uma boa proposta do time carioca. No Fla, Felipe chega para ocupar o lugar que estava vazio desde a saída de Paulo Pelaipe no início de maio. O cargo era o mesmo no qual trabalhava no clube baiano.

A passagem de Felipe Ximenes pelo Vitória durou 42 dias. No Leão da Barra, participou diretamente da contratação do treinador Jorginho e de três jogadores. No começo do ano, o diretor também passou rapidamente pelo Fluminense, onde também ficou pouco mais de um mês e acabou demitido.

Em sua despedida do Vitória, Ximenes disse que foi uma decisão difícil de ser tomada. "As palavras são de agradecimento ao Vitória. Às vezes, o futebol nos prega peças que não esperamos e não estamos preparados. Às vezes, ele nos possibilita algumas oportunidades que nos fazem tomar decisões que não imaginávamos para nossa vida. É uma decisão extremamente difícil de sair, pela maneira como fui acolhido pela população de Salvador, diretoria do clube e funcionários. Foi uma relação intensa", comentou.

No Flamengo, Felipe Ximenes trabalhará novamente com o treinador Ney Franco, com quem já esteve ao lado no Coritiba. O novo diretor executivo assinará um contrato até o fim de 2015, mesmo tempo do vínculo assinado pelo técnico do Flamengo, e deverá começar a trabalhar durante a Copa do Mundo.