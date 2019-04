Rogério Ceni marca, São Paulo quebra recorde do Grêmio e sai vitorioso na Arena

Neste sábado (8), o Grêmio recebeu o São Paulo na Arena Grêmio, e mesmo vindo de uma boa sequência, foi derrotado pelos paulistas. O gol foi marcado por Rogério Ceni, de pênalti, e colocou fim a sequência incrível de Marcelo Grohe: a de não sofrer gols a oito jogos no Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o São Paulo se firma no G-4 e chega aos 46 pontos, apenas um atrás do vice-líder Internacional.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Atlético-PR no Morumbi. O Tricolor não contará com Kaká e Souza, que estarão servindo a seleção. Já o Grêmio recebe o Sport em sua Arena. Os gaúchos estão na quinta posição, com 43 pontos.

São Paulo e Grêmio fazem primeiro tempo equilibrado e vão para o vestiário em igualdade

O confronto direto entre Grêmio e São Paulo começou fulminante. A primeira chance clara de gol surgiu logo aos quatro minutos, quando Luan roubou a bola de Hudson e encontrou Dudu. O meia, cara a cara, com o goleiro, teve seu chute defendido por Rogério Ceni. Na sequência do lance a bola sobrou para Barcos, que chutou e Paulo Miranda salvou em cima da linha.

Com o decorrer do jogo, o São Paulo equilibrou o jogo com o Grêmio. Com tabelas no ataque, o quarteto de frente dos visitantes dava trabalho aos gaúchos, que, apoiados pelos mais de 30 mil gremistas no estádio, seguiam no mesmo ritmo. Aos 20 minutos, o São Paulo quase abriu o placar com Kaká, que quase fez um gol olímpico, mas acertou o travessão.

Dos 30 aos 35 minutos, o Grêmio foi com tudo pra cima do São Paulo. Primeiramente, com um chute de fora da área de Filipe Bastos, que gerou uma linda defesa de Rogério Ceni. Minutos depois, uma bola sobrou para Zé Roberto. O agora lateral-esquerdo chutou com desvio, a bola tomava o caminho do gol, mas Paulo Miranda novamente tirou a bola quando ela já estava quase dentro do gol.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o São Paulo ainda ensaiou uma pressão, principalmente com Kaká. Com cruzamentos na área gremista, conseguiu causar alguns sustos a recordista defesa do Grêmio.

São Paulo marca de pênalti e leva três pontos para casa

Em comparação com o primeiro tempo, o segundo, embora as duas equipes continuassem indo para cima e buscando o gol a qualquer custo. A etapa complementar iniciou muito estudada, as equipes demonstravam respeito pela outra e resistiam a pressionar.

Por volta dos 7 minutos, o São Paulo conseguiu uma boa triangulação nas redondezas da área do Grêmio e conseguiu um pênalti - muito contestado por Felipão - após carrinho de Rhodolfo em Alan Kardec. Rogério Ceni converteu a cobrança e pôs fim a sequência sem gols de Marcelo Grohe.

Após sofrer o gol, o Grêmio passou a pressionar o São Paulo. No entanto, até os 20 minutos jogaodos, os mandantes não levaram perigo ao gol de Rogério Ceni. O único chute a gol da equipe de Felipão - que foi expulso por reclamar do pênalti - havia sido de Filipe Bastos. Aos poucos, com substituições, o Grêmio retomou a organização e voltou a equilibrar a partida.

Nos últimos minutos, querendo o gol a qualquer custo, o Grêmio ainda reclamou de pênalti em Zé Roberto, no entanto, o lateral-esquerdo recebeu cartão amarelo por simulação. O clima no fim de jogo da Arena era tenso, pois a torcida mandante alegava ter sido prejudicada em campo. Inclusive, jogaram cédulas no campo de jogo após o apito final.