A última conquista: Aos 48 minutos, Márcio Araújo muda o título de lado

Domingo de classico no Maracanã. 13 de Abril de 2014. Flamengo e Vasco se enfrentando na final do Campeonato Carioca. Placar de 1 a 0 para a equipe cruz-maltina. Aos 47 minutos do segundo tempo, torcida do Vasco gritando "olé", Gabriel bate escanteio para o Flamengo, Wallace cabeceia no trave, a bola ricocheteia e volta para o Marcio Araujo empurrar para o fundo da rede. O empate necessario para a equipe rubro-negra se consagrar campeã do futebol carioca.

Oitava vez que as duas equipes se enfrentavam em finais de carioca, torcida intensa e bastante apreensiva de ambos os lados. Flamengo tinha a vantagem do empate, por ser o melhor colocado na fase de classificação. No primeiro jogo realizado no domingo anterior, a partida havia terminado em 1 a 1. Pouco mais de 49 mil pessoas estavam presentes no Maracanã para contemplar a equipe rubro-negra empatando o jogo nos acrescimos e levando a 33° taça do campeonato carioca.

Primeiro tempo de ataques sem sucesso

O Vasco sabia que precisava correr atrás do resultado, e com isso assumiu uma posição mais ofensiva. O primeiro tempo foi bastante truncado, com chances de ataque para ambos os lados. A primeira chance do jogo, veio dos pés de Everton aos oito minutos, o jogador rubro-negro recebeu e chegou pela direita, mas o cruzamento saiu fraco. Três minutos depois, em cobrança de falta, a equipe cruzmaltina quase marca em desvio do André Rocha. Flamengo não deixou por menos, e num contra-ataque, Everton quase ficou cara a cara com o goleiro adversario, porém foi derrubado. Apesar das tentativas de gol, os goleiros não sofreram grandes sustos ao decorrer da primeira etapa da partida.

Pressão vascaína e gol impedido decidindo o titulo

A segunda etapa da partida começou com grande pressão da equipe do Vasco, logo no começo três jogadores vascainos ofereceram perigo para o goleiro Felipe. Os rubro-nergos respondiam a altura, quando foi marcada falta no ataque do Flamengo, o clima esquentou entre Chicão e André Rocha e ambos foram expulsos. Vasco com as melhores chances de ataque, conseguiu um penalti aos 30 minutos e abriu o ​placar com Douglas. O jogo estava com um clima bastante tenso, um lado respirava um pouco aliviado por garantia o titulo, o outro buscava desesperadamente um empate para conseguir gritar "é campeão". A pressão era grande, de ambos os lados, até que aos 47 minutos, no escanteio do Gabriel e cabeçada na trave de Wallace, Marcio Araujo estava ali, em posição de impedimento, para lançar a bola no fundo da rede e "roubar" o titulo das mãos do Vasco nos minutos finais da partida, pois o empate era suficiente para o Flamengo se tornar o campeão carioca de 2014.

