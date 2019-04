Recuperado de lesão no pé esquerdo, Leandro espera reviver boa fase no Palmeiras

O atacante Leandro voltou a treinar entre os jogadores do Palmeiras pela primeria vez desde uma cirurgia no pé esquerdo, realizada em janeiro deste ano. Além de dar ao técnico Oswaldo de Oliveira mais uma opção tática para a porção ofensiva, o jogador quer voltar aos bons momentos que viveu no clube; ele chegou como grande contratação para a série B em 2013.

"Estamos trabalhando etapa por etapa, e ontem (terça-feira) foi muito bom poder trabalhar com bola junto com os meus companheiros. É um processo lento, muitas vezes faço atividade em dois períodos, sendo a maioria das vezes ainda com treinos físicos. Não vejo a hora de poder voltar a jogar", disse.

Em seu primeiro ano no clube alviverde, Leandro alcançou rapidamente a titularidade e foi peça importante para o retorno do time à série A. O bom futebol lhe rendeu até uma convocação para a Seleção Brasileira, para uma partida contra a Bolívia. Na oportunidade, o atacante entrou no segundo no lugar de Ronaldinho Gaúcho e anotou um gol, logo na estreia.

"Ainda preciso melhorar a condição física, pois fiquei muito tempo sem jogar e, boa parte deste tempo, sem poder treinar. Mas estou me sentindo muito bem, sem dor e espero voltar rapidamente para ficar à disposição do Oswaldo e ajudar o Palmeiras", explicou.

Com pouca idade e importância ao grupo palmeirense até então, a querda de rendimento não era esperada. O jogador rendeu abaixo da expectativa criada pelo torcedor e acabou sendo alvo de muitas críticas. Com um final de ano ruim no Centenário do Palmeiras, Leandro perdeu, aos poucos, as raras oportunidades no time, sendo sequer relacionado em muitos jogos decisivos.

De volta aos coletivos, Leandro terá mais uma chance de provar seu espaço no time. Um dos poucos remanescentes da "limpa" no elenco do clube no início da temporada, o jogador de 21 anos está totalmtente recuperado da lesão e tem tudo para aparecer como opção para o ataque ao longo do ano. O Palmeiras estreia no Brasileirão no próximo sábado (9) contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, às 18h30.