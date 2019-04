Luxemburgo exalta trabalho de ex-técnico na estreia pelo Cruzeiro: "Essa vitória tem coisa do Marcelo"

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, estreante da noite, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 1 a 0, no Mineirão, nesta quarta-feira (3), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro triunfo da equipe mineira no Brasileirão. Agora o bicampeão brasileiro soma quatro pontos e está em15º lugar.

Luxemburgo, que foi apresentado no dia de sua estreia, mesmo sem tempo de realizar um treino sequer, dirigiu a equipe da beira do campo e saiu com os três pontos do Mineirão. O treinador dedicou a vitória ao trabalho anterior de Marcelo Oliveira e da capacidade de seus atletas ao declarar. "Essa vitória tem coisa do Marcelo e dos jogadores. O que procurei provocar nos jogadores foi esse despertar, de que eles têm uma história para trás, e precisam querer algo mais para frente. Algumas coisas eu coloquei, do meu pensamento, mas a vitória foi do trabalho que foi feito em dois anos e meio".

Durante a coletiva de imprensa Vanderlei Luxemburgo foi questionado se a vitória sobre seu ex-clube tinha um sabor especial, o treinador foi categórico ao responder: "Nada a ver. Sou flamenguista, nunca escondi isso, tenho uma idolatria pelo Flamengo e continuo rubro-negro. Queria ganhar, não para mostrar nada para o Flamengo, mas ganhar para o Cruzeiro, porque agora estou no Cruzeiro. Não tem absolutamente nada a ver. Vibrei porque meu time ganhou um jogo importante, não tem nada a ver com o lado pessoal".

O Cruzeiro agora se prepara para o clássico regional contra o Atlético-MG, no sábado (6), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Independência.