Buscando redenção no Campeonato Brasileiro, Grêmio encara Atlético-PR

Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, a ser realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h00min.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, a ser realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 16h00min.

Neste domingo (14), Grêmio recebe a equipe do Atlético-PR, às 16h00min, na Arena do Grêmio. A partida é válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015 e conta com duas equipes que buscam melhorar cada vez mais na competição. O time atleticano, atualmente, ocupa a segunda posição, enquanto que o tricolor ocupa a 12ª posição na tabela.

O tricolor, atualmente não ocupa uma boa posição na competição e computou na última rodada uma derrota contra o São Paulo. Mas o que mais preocupou não foi a derrota em si, mas atuação apática do time gremista ante a equipe paulista. Agora, o time tricolor enfrenta o Atlético-PR, que vem embalado na competição e buscarão a vitória.

O rubro-negro, por outro lado, apesar de um início de temporada muito abaixo da média e muito irregular, ocupava a liderança da competição até a vitória do São Paulo neste sábado, contra a Chapecoense. Contudo, uma vitória pode devolver a posição ao time visitante, que vem embalado e em busca dos melhores resultados. Portanto, apenas a vitória importa ao Furacão para seguir na competição.

Grêmio faz suspense e não confirma escalação contra Atlético-PR

A partida deste domingo terá um duelo complicado entre os donos da casa e visitantes. O Grêmio, que atualmente não ocupa uma boa posição na tabela do Campeonato Brasileiro, terá pela frente o até então líder, Atlético-PR. O tricolor precisará se impor dentro de casa, onde não perde há quatro meses.

A equipe comandada pelo técnico Roger Machado terá retornos certos, como Walace, que cumpria suspensão na partida contra o São Paulo. Desta forma, Araújo retorna ao banco. Mas apesar desta certeza, o treinador gremista não confirmou a equipe que encara o rubro-negro paranaense. No campo de ataque, o técnico terá pelo menos duas boas opções para compor a equipe, sendo Yuri Mamute e Pedro Rocha os principais nomes na equipe.

Ainda, outras são as dúvidas na escalação do Grêmio, como a possível escalação do lateral direito Galhardo, que se recuperou de lesão ou a estreia do recém-contratado Lucas Ramon. Ainda, na armação das jogadas, há outra dúvida na escalação. O técnico terá como opções Douglas e Pedro Rocha, podendo aproveitar a qualidade dos dois atletas. Felipe Bastos não deverá ser improvisado mais pela lateral.

Sobre a partida, o meia Giuliano, aposta numa melhora da equipe gremista e pede foco para a equipe para seguir na competição.

"Não podemos pensar que está tudo acabado porque fizemos um jogo ruim. Temos que pegar o resultado positivo e a sequência para basearmos nosso ponto de partida, como no jogo contra o Corinthians. Essa é a nossa identidade", ressalta o meia gremista.

Portanto, a possível equipe que entra em campo contra o time atleticano deverá ser composta por Tiago; Galhardo (Lucas Ramon), Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano e Luan; Pedro Rocha (Douglas) e Yuri Mamute.

Com desfalques, Atlético-PR encara Grêmio fora de casa

Já o Atlético-PR iniciou a temporada planejando uma longa pré-temporada fora do país, utilizando assim as categorias de base no campeonato estadual. Mas, com risco de rebaixamento, o clube optou pelo retorno do time principal para assumir a competição, o que, muito embora era esperado, não aconteceu. O risco de rebaixamento era grande, mas a equipe se recuperou com a chegada do técnico Milton Mendes.

O treinador atleticano terá certa dificuldade para a escalação desta partida. O lateral-esquerdo Natanael não está escalado. O jogador sentiu dores nas costas e foi vetado pelo departamento médico atleticano. Desta forma, o principal nome cotado para substituir o jogador é Guilherme Arana. Ainda, o meio de campo atleticano terá uma disputa, sendo que atualmente Giovanni é o titular, mas Milton Mendes estuda um possível substituição e poderá escalar no lugar do meia um terceiro atacante, Ytalo.

Ainda, a equipe que deve entrar em campo poderá ser ofensiva, com Douglas Coutinou e Walter no ataque, e se confirmar, ainda terá a entrada de Ytalo. Os jogadores Bady, Fellipe, Dellatorre, Edigar Junio e Cléo seguem no banco.

O técnico atleticano afirmou a primeira mudança e ainda explicou que estuda àquela segunda que pretende fazer, além de analisar a equipe que enfrenta o furacão nesse domingo.

“Temos uma mudança que é certa. Estou com dúvidas em uma outra posição, mas a nossa semana tem sido boa. Nossos jogadores têm interpretado bem as nossas ideias, a nossa estratégia para este jogo. Esperamos um Grêmio muito bem, forte como eles costumam ser nos primeiros 15 ou 20 minutos. Sabemos o que eles podem ter de melhor”, afirmou Milton Mendes.

Portanto, a possível equipe que entra em campo contra o Grêmio deverá ser composta por Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Guilherme Arana; Otávio, Hernani e Nikão; Ytalo (Giovanni), Douglas Coutinho e Walter.