Alecsandro sente lesão na coxa e desfalca o Palmeiras no clássico contra o São Paulo

O Palmeiras sofreu uma baixa de última hora. Trata-se do jogador Alecsandro, recém-contratado para reforçar o setor ofensivo do time. Titular pela primeira vez contra o Grêmio, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante não encara o São Paulo devido à lesão na coxa.

A princípio essencial no esquema do técnico Marcelo Oliveira, o jogador entrou bem no segundo tempo da vitória contra o Fluminense, e fez sua estreia no time titular na última rodada, na derrota para o Grêmio, em Porto Alegre.

Vindo diante de uma carência no setor ofensivo, Alecsandro rapidamente ganhou status de referência no ataque, já que o principal problema do time era, justamente, nas finalizações e na quantidade de gols marcados.

Com o incômodo na coxa e a confirmação da lesão logo em seguida, o atacante se despediu do resto do grupo e deixou a cidade de Atibaia, para iniciar a recuperação muscular na Academia de Futebol, em São Paulo.

Com a saída do jogador, o técnico Marcelo Oliveira terá que repensar não só em um substituto mas, talvez, em uma alteração do esquema tático do time que encara o São Paulo, no próximo domingo. Sem ainda poder contar com o atacante Lucas Barrios, apalavrado com o clube, o técnico palmeirense deverá repetir o esquema usados na maior parte da temporada até aqui.

Sem Alecsandro, os possíveis candidatos à vaga no ataque são Cristaldo e Leandro Pereira, que se concentram com o time no interior e tem função semelhante. Mesmo assim, o meia Zé Roberto pode voltar ao time, forçando a subida de Rafael Marques à grande área, onde já jogou algumas vezes; Kelvin e Cleiton Xavier também são opção caso o 4-2-3-1 seja escolhido.

Além deles, o jogador Gabriel Jesus retorna ao time depois de uma boa atuação no mundial sub-20 e pode entrar no time pelos lados do campo, onde prefere jogar. O jogador já foi testado de centroavante entre os profissionais, sem muito sucesso.

Ainda indefinido, o Palmeiras recebe o São Paulo no próximo domingo (28) no primeiro clássico no Allianz Parque na competição nacional.