Fluminense supera Santos no Maracanã e retorna ao G-4

O Fluminense venceu o Santos por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (02) em partida valida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações diferentes na competição, os times fizeram um jogo de poucas chances, que acabou sendo decidido nos detalhes.

O tricolor, que vinha de duas vitórias seguidas, entrou novamente na zona que classifica à Libertadores e já se aproxima do líder Sport. O peixe, por outro lado, vive situaçãos mais delicada, com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. Fora de casa, no entanto, o time ainda não venceu e segue em busca de recuperação.

O Fluminense volta a campo no domingo, contra o São Paulo no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato. Com o resultado, o tricolor votla ao G4 e fica a dois pontos do líder Sport. Já o Santos soma a quarta derrota em seis partidas fora de casa. Ainda sem vencer como visitante, o time da Vila Belmiro volta aos gramados contra o Grêmio, no domingo, às 16h.

Times criam pouco na primeira etapa, mas Fred põe o Fluminense à frente no placar

Como o resultado era essencial para as duas equipes, o jogo começou com marcação apertada logo nos primeiros minutos de jogo. O Santos foi ao ataque logo nos primeiros minutos, com Victor Ferraz, mas o time da casa estava bem postado. Mesmo com o posicionamento tricolor, a primeira boa chance foi do peixe.

No primeiro minuto, Gabigol chegou pelo meio e chutou com perigo, para defesa segura de Cavalieri.Logo nos primeiros três minutos, ficava evidente a postura ofensiva do Santos, que marcava, de forma adiantada, até a segunda linha do time mandante. Foram minutos de muito toque de bola.

Aos cinco minutos, Marcos Júnior sofreu falta a 10 metros da linha da área. Mesmo assim, Jean arriscou direto e a bola passou rente à trave de Vladimir. Quase o primeiro gol Fluminense. Aos poucos, o tricolor carioca começou a impor o ritmo de jogo esperado. Em boa jogada, Fred tocou de calcanhar para o cruzamento de Wellintgon Silva, que cruzou para trás. Atenta, a defesa do peixe tirou o perigo.

No final dos dez minutos de partida, os times trocavam bola em seus campos de defesa e a partida perdia um pouco de velocidade. Sem insistência dos dois lados, a maioria dos lances começava de chutes vindos do campo de defesa.Aos 15, como os times ainda se experimentavam, os espaços eram menores e nada foi criado. O Fluminense continuava com maior posse de bola. As principais jogadas da partida continuavam vindo por meio de lançamentos, que encontravam Fred, para o Fluminense, e Gabriel, para o Santos. Sem agredir, o times continuavam sem fazer jogadas de expressão.

Sem encontrar espaços no meio de campo, o time do Santos forcava as jogadas pela esquerda, com o lateral Victor Ferraz. O lateral fez boa jogada e ganhou o escanteio. Na cobrança, Thiago Maia tentou uma bicicleta, mas acabou caindo de mau jeito. Além disso, o zagueiro Marlon foi atingido no nariz, e teve que conter o sangramento fora do gramado. Durante o atendimento, os técnicos usaram o tempo para passar instruções ai time.

Já depois da metade da primeira etapa, o jogo começou a ficar truncado, com faltas dos dois times. Sem lances brilhantes, as maiores chances começavam a aparecer nas bolas paradas. Aos 32, o Fluminense lançou na área de Vladimir, sem assustar. Em uma boa saída de Marcos Júnior, Thiago Maia fez a falta duas vezes, sendo advertido com amarelo por parar a jogada do tricolor. O Fluminense mandava na partida e era o dono das poucas chances de perigo. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Fluminense abriu o placar. Gerson recebeu a bola na ponta direita e levou de peito, dando toque de muita categoria para Fred cabecear na primeira trave e fazer o primeiro do jogo. Um a zero Fluminense.

Com o placar aberto, os dois times ficaram mais expostos e o jogo melhorou. O tricolor continuava levado perigo. O técnico santista Marcelo Fernandes fez dura cobrança à zaga do peixe após o gol de Fred. O placar do primeiro tempo se manteve.

Em uma segunda etapa mais movimentada, Santos empata mais Lucas Gomes sai do banco para dar vitória ao Fluminense

Sem mudanças para a segunda etapa, os dois times entraram mais alerta nos últimos 45 minutos. Logo aos cinco, Gerson arriscou de longe e assutou. Foi a primeira chance até então. O Fluminense manteve o presença no campo santista. O peixe se defendia bem, oferecendo menos espaço para o time carioca do que na primeira etapa e conseguindo sair mais pro jogo.

Mesmo com a posse de bola do mandante, o Santos empatou a partida, aos oito minutos do segundo tempo. Em jogada de muita habilidade, Gabriel ganhou de dois marcadores pela direita, entrou na área e fez o cruzamento de trivela para Ricardo Oliveira na frente da defesa do Fluminense. Na primeira tentativa, o chute saiu mascado, mas na segunda tentiva o atacante deu a chamada puxeta e viu a bola entrar. Era o empate do Santos e o sexto gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro.

O gol fez bem à partida. Mais abertos, os dois times começaram a correr mais com a bola e as chances começaram a aparecer nos dois lados. Aos 20 minutos de jogo, Marcos Júnior sentiu a coxa e foi substituido por Lucas Gomes. O Fluminense já não esboçava a mesma intensidade vista até o gol do Santos, mostrando que os jogadores sentiram o empate. No minuto seguinte, o lateral Wellingtom Silva arriscou de fora da área, mas mandou para longe da meta de Vladimir. O Santos aguardava o Fluminense, sem promover grandes chances.

Aos 25 minutos da segunda etapa, quase o Fluminense ficou à frente no placar. Em boa jogada pela esquerda, a bola foi chutada para o meio da área e sobrou para Fred que, sozinho, chutou a bola no travessão. Os torcedores não acreditaram no gol perdido.

Em seguida, o Santos respondeu. Em rápido contra-ataque, Lucas Lima chutou para boa defesa de Cavalieri, que mandou a bola para escanteio. O Santos começou a explorar o espaço dado pelo Fluminense, e abusava das jogadas pelas laterais. E Fluminense tentava, mas parava na marcação do Santos. Num erro da defesa tricolor, a bola lançada por Victor Ferraz sobrou para Gabriel, que chutou para fora, assutando Vladimir. Aos 35, o gol do Fluminense. Gustavo Scarpa avançou pelo meio e cruzou bem para Lucas Gomes marcar o segundo do tricolor. Foi o segundo gol do jogador com a camisa do time das laranjeiras. O jogo estava bem equilibrado até o momento do gol .

Após o gol , as duas equipes fizeram as últimas alterações, saindo pouco para o jogo. No entanto, o Santos achou bom contra-ataque puxado por Gabriel, que entrou na área e chutou no canto esquerdo de Cavalieri. No rebote, Serginho quase empatou. Aos 47, Lucas Lima ainda levantou uma bola na área do Fluminense, mas a bola foi nas mãos do goleiro.