Pré jogo: Atlético-PR e Fluminense fazem confronto direto por vaga no G-4

Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR recebe o Fluminense na Arena da Baixada, em Curitiba. Vindo de duas derrotas consecutivas jogando fora de sua casa, o Furacão busca a reabilitação e quer se aproximar de novo no grupo dos quatro primeiros colocados, que concede vaga para a Taça Libertadores de 2016.

Já o Fluminense vive uma excelente fase. São quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos disputados e a vice-liderança foi alcançada na rodada anterior. Com a vitória do Atlético-MG contra a Ponte, o Flu precisa do resultado para manter-se perto da ponta da tabela.

Furacão conta com a volta de Walter para desequilibrar a partida

Suspenso na última rodada, quando o Atlético foi derrotado por 2 a 0 para o Corinthians, fora de casa, Walter retorna ao time na partida deste domingo (12) e reencontra o Fluminense, clube pelo qual teve breve passagem, mas ainda sim marcou alguns gols importantes antes de se transferir para a equipe paranaense no início do ano.

Depois de um início empolgante, onde chegou a liderar isoladamente a competição, o Furacão teve uma pequena queda de rendimento e dos últimos 15 pontos em disputa, somou apenas quatro. Hoje em 8º lugar na tabela e com 19 pontos, o Rubro Negro está a 4 pontos do primeiro time dentro do G-4 e precisa retomar o caminho das vitórias se quiser brigar por uma vaga na Libertadores.

O técnico Milton Mendes ressaltou que o Atlético deve se aproveitar do fator casa para recuperar-se na competição. ''Depois de duas partidas fora, voltaremos a atuar dentro da nossa casa e junto ao nosso torcedor. Esperamos que eles encham o estádio e nos deem apoio do início ao fim, pois vamos nos doar dentro de campo. Sabemos das dificuldades e o Fluminense tem uma grande equipe, mas vamos buscar os três pontos''.

Apostando em garotos, Flu espera manter sequência de vitórias

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Maracanã, o Tricolor carioca tem motivação de sobra para encarar o desafio de enfrentar o Furacão dentro de sua casa. Em sua última partida fora de casa, o Flu arrancou um empate por 0 a 0 com o São Paulo no Morumbi, que foi determinante para a manutenção do clube no G4, que agora é vice líder da competição.

Enderson Moreira tem tido muitos problemas para escalar a equipe. Vinícius, meia que vinha se destacando com a camisa tricolor, fraturou o pé na partida contra o Goiás e a previsão de retorno aos gramados é de 2 meses. Wagner, da mesma posição, foi negociado com o futebol chinês e deixou o clube na última semana. A alternativa apostar na base. Gustavo Scarpa e Higor Leite, além de Gerson, vem compondo o meio campo do Flu e se destacando.

Gustavo Scarpa, inclusive, foi o autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro na rodada passada, e recebeu muito elogios do treinador do Fluminense. ''O Gustavo fez uma grande partida. Não só ele como todo o grupo. Espero que possamos repetir a atuação diante do Atlético fora de casa e conquistemos mais uma vitória na competição. Temos certeza de que não vai ser um jogo fácil, pois eles são muito fortes dentro de casa, mas vamos tentar impor nosso ritmo'', disse Enderson.