Cruzeiro e Internacional ficam no empate sem gols no Mineirão e seguem no meio de tabela

Cruzeiro e Internacional fizeram o único zero a zero deste domingo na décima nona rodada do campeonato brasileiro. O Cruzeiro dominou o posse de bola durante toda a partida, porém sem nenhuma serventia para a equipe mineira que não conseguia furar a defesa do Internacional. Já a equipe colorada buscou criar as chances em contra ataques, mas não foi efetiva.

Com essa última partida do primeiro turno do campeonato, o Inter e o Cruzeiro terminam em situação muito parecida na tabela, o Colorado se encontra em 12º lugar com 24 pontos, enquanto a Raposa está na 14º colocação com 22 pontos, situação das equipes não chega a ser perigosa mas está longe de ser boa para o elenco dos clubes,que estão vindo de ótimo retrospecto, o Inter semifinalista da libertadores e o Cruzeiro de um Bi campeonato consecutivo.

Próximo Confronto do Cruzeiro é na quarta-feira contra o Palmeiras válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ás 22h, na Arena Palestra.

Já o Internacional enfrenta o Ituano também pelas oitavas da Copa do Brasil, quinta-feira ás 19h, jogo que será disputado no Beira Rio.

O Cruzeiro dominava o meio campo e com isso pressionava o Inter

A estrátegia do time da casa era dominar o posse de bola e pressionar a equipe, já que jogava em casa e tinha o apoio da sua torcida, porém não conseguia penetrar na defesa adversária. A primeira chance clara de gol veio com o Internacional, após uma disputa no meio campo a bola sobrou para Eduardo Sasha que cortou para o meio e rolou para Vitinho, que chutou para belíssima defesa do arqueiro da raposa.

Aos 21 minutos Charles arriscou de fora da área, a bola desvia no zagueiro do Inter e engana Alisson que quase toma um frangasso, mas por sorte a bola sai pela linha de fundo. Aos 24 minutos, depois de uma longa troca de passes, a bola é ajeitada para Marquinhos que chuta colocado e a bola sai triscando a trave direita do goleiro colorado. Após isso o jogo esfriou e o Cruzeiro só teve uma nova oportunidade aos 43 minutos com voleio de Alisson que passou a direita do gol.

Na segunda etapa as duas equipes mantiveram as estratégias

As equipes voltaram para a segunda etapa marcando muito mais forte, o jogo começou a ficar muito truncado e não saía do meio campo. Logo aos cinco minutos a bola sobrou quicando no meio campo e Vitinho deu uma voadora para tirar a bola, juíz prefiriu não adverti-lo com cartão amarelo. A melhor chance do Cruzeiro no jogo veio de um escanteio, após cobrança do lado direito, Manoel desviou na primeira trave, e a bola chegou limpa para Vinicius Araújo, que livre, raspou de cabeça mas errou o gol.

Com o Cruzeiro exercendo grande presssão, a melhor alternativa para o Inter era o contra ataque, aos 24 minutos, a defesa colorada roubou a bola e saiu com William, que tabelou com Rafael Moura e cruzou para Taiberson, que livre chutou de primeira, muito fraco e a bola passou a direita do gol de Fabio.

Os ultimos 20 minutos da partida foram de extremo equilibrio e um certo medo das duas equipes, já que quem fizesse o gol aquela altura provavelmente levaria os 3 pontos, o que resultou em um jogo morno sem mais nenhuma grande jogada ou grande chance de gol.