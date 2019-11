Em jogo de seis gols, Palmeiras bate Flamengo e reencontra caminho das vitórias

Em bom jogo, o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 2 em partida que fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Além dos seis gols marcados, os dois times mostraram muita disposição durante os noventa minutos, que teve o placar indenifido até o apito final. A vitória encerrou uma sequência de três derrotas do time da casa, e também a série negativa em jogos às onze da manhã. O rubro-negro, que vinha de vitória repetiu erros comuns e continua no meio da tabela.

Palmeiras abre o placar no início mas Flamengo domina

Logo aos cinco minutos de partida, Zé Roberto cobrou escanteio pela esquerda na cabeça do zagueiro Jackson, que testou firme para abrir o placar para o Palmeiras. Forte na bola área, os paulistas sabiam da fragilidade da zaga rubro-negra pelo alto, e por ali saiu o primeiro gol . Os primeiros lances da partida já indicavam que seria um partida disputada.

Mesmo com o gol , o Palmeiras pouco criou e só se defendou de um dinâmico ataque flamenguista. Autor do gol, Jackson encontrou dificuldades para marcar Guerrero, e pragonizou, talvez, o lance mais polêmico da partida. Após um suposto pênalti de Andrei sobre pará (aos três), Jackson dominou de peito na área, se atrapalhou e viu Guerrero driblar Prass e cair. O Flamengo pediu a penalidade, mas a arbitragem entendeu que o lance foi normal.

O Flamengo não se intimidou e continuou bem superior na partida. Com exceção de uma bola na trave cabeçada por Rafael Marques, aos 17, o Palmeiras nada vez nos primeiros 45 minutos, e ainda contou com ótimas defesas do goleiro Fernando Prass. Com marcação adiantada, os comandados de Cristóvão faziam um bom jogo, mas o placar não se alterou até o intervalo.

Flamengo vira no começo mas vê Palmeiras marca três vezes e sair vitorioso

Após o intervalo, dois jogadores tiveram que ser substituidos por conta do forte calor e do tempo seco em São Paulo. Lucas, lateral do time da casa e Jonas, volante rubro-negro, não se sentiram bem e deram lugar a Lucas Taylor e Éderson. A substituição do Flamengo mudaria o rumo do jogo, pelo menos até a metade do segundo tempo.

Éderson, que havia entrado no lugar de Jonas, marcou duas vezes e virou o jogo para o Flamengo. Primeiro, Jackson cortou mal e a bola ainda deviou em Vitor Hugo. No segundo gol, quase em seguida, Alan Patrick cobrou escanteio e o jogador subiu sozinho para virar o placar. Alteração efetiva do técnico Cristóvão Borges.

Imeditamente após a virdada rubro-negra, o Palmeiras empatou a partida. Cleiton Xavier, que também havia entrado, cabeçou após confusão na área e contou com desvio de Samir, que jogou contra a própria meta. Nas melhores jogadas do Palmeiras, houve muito demérito da zaga carioca, que teimou em errar principalmente em jogadas aéreas.

Aos 20, o Palmeiras virou o jogo. Em boa troca de passes no ataque, a bola de Zé Roberto achou Alecsandro, que fez bom pivô para a entrada de Dudu na área. O camisa 7 ganhou da marcação e chutou firme, para dar a vitória provisória ao time da casa. A partida continuava movimentada, porém com maior equilíbrio entre as duas equipes.

O Flamengo continuou em cima, buscando empatar ou diminuir o placar até o final do jogo, mas nada pode fazer. Quem marcou, no entanto, foi o Palmeiras. Após bola lançada na área, Dudu tirou de César e caiu na área. Sem tempo de reclamar, Alecsandro tirou de Samir e tocou para fechar o placar do jogo. Com o resultado, o Palmeiras voltou ao G-4 e depende de tropeços para se manter na quarta colocação.