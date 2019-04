Wolfsburg e Tottenham demonstram interesse em Alexandre Pato

Alexandre Pato pode sair do Brasil ainda nessa janela de transferências. Isso porque dois clubes europeus demonstraram interesse em contar com o atleta do Corinthians que está emprestado ao São Paulo: Wolfsburg-ALE e Tottenham-ING.

O jornal inglês Metro publicou que o Tottenham pode acertar com o atacante. De acordo com a publicação, o ex-clube do volante Paulinho vê Pato como "parceiro de ataque ideal de Harry Kane", de 22 anos e que se destacou na última temporada da Barclays Premiere League

Os ingleses, porém, terão concorrência de outro clube europeu. Trata-se do Wolfsburg, da Alemanha. Segundo a Sky Sports, os alemães tentarão a contratação do camisa 11 são-paulino caso percam Ivan Perisic. O atleta é pretendido pela Inter de Milão.

Pato pertence ao Corinthians, mas tem contrato de empréstimo com o São Paulo até dezembro desse ano. Após essa data, caso não seja vendido, deverá voltar ao clube do Parque São Jorge, com o qual tem vínculo até o final de 2016.

Alexandre Pato tem apenas 25 anos e vive sua melhor fase desde seu retorno ao futebol brasileiro. Artilheiro do Tricolor nessa temporada, o atacante já marcou 19 vezes em 37 partidas, estabelecendo sua melhor média de gols da carreira.

O São Paulo contará com seu artilheiro para o jogo contra o Ceará, na quinta-feira. O Tricolor fará sua estreia na Copa do Brasil, no Morumbi, em busca de um título inédito na história do clube, que chegou perto em 2000, sendo derrotado pelo Cruzeiro na final da competição.