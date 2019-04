Internacional encara Atlético-PR em busca da primeira vitória com Argel no Brasileiro

Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015, disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Depois da boa partida na estreia do Internacional diante do Ituano na Copa do Brasil, o time colorado volta a campo neste domingo (23) pelo Campeonato Brasileiro, e tem como meta a primeira vitória na competição sob o comando do novo técnico Argel Fucks. O Colorado recebe o Atlético-PR no estádio Beira-Rio, às 16h, em jogo válido pela 20ª rodada do campeonato.

Até o momento, o Atlético está em vantagem na tabela, é o 8º colocado com 30 pontos. Já os donos da casa ocupam o 11º lugar com 25 pontos, 5 atrás do adversário.

Em treino aberto para a torcida, Argel não faz mistério sobre escalação

Na manhã deste sábado (22), o treinador Argel Fucks comandou um treinamento aberto para a torcida no Beira-Rio para definir o time que irá enfrentar o Atlético-PR. O lateral direito Geferson, que era dúvida, deve começar jogando, e Léo atua na lateral direita, já que Willian está suspenso por levar o terceiro cartão amarelo. Léo não começa uma partida desde 1º de julho, não fez boas atuações no time de Diego Aguirre e acabou perdendo espaço, justamente para o Willian.

Após o treino, Argel ressaltou na coletiva de imprensa que acredita na recuperação do Inter no Brasileiro, mas para isso, deve trabalhar "jogo a jogo": "Não posso ser responsável pelo que aconteceu. É o momento do sacrifício, é uma coisa normal. Os jogadores estão querendo buscar uma história diferente, buscar uma recuperação, temos que pensar jogo a jogo. Esse é o espírito"

Para conquistar os 3 pontos, o Inter conta com o apoio da torcida para lotar o estádio: "Precisamos mostrar nossa força no Beira-Rio e fazer o dever de casa. Para isso, o torcedor precisa jogar junto e abraçar a equipe. Temos uma expectativa de 40 mil no estádio. Os jogadores estão querendo buscar uma história diferente e conseguir uma recuperação"

Com isso, o Internacional deve ir a campo com: Alisson, Léo, Paulão, Ernando e Geferson, Rodrigo Dourado, Nilton, D'Alessandro, Sasha, Valdívia e Vitinho.

Milton Mendes terá dois desfalques em Porto Alegre

O técnico Milton Mendes terá 20 jogadores do Atlético-PR à sua disposição para o confronto com o Internacional. Ainda assim, o treinador sofreu duas baixas na equipe. Alan Ruschel, ex lateral esquerdo do Inter, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo na partida contra o Joinville, e o zagueiro Christián Vilches com lesão na coxa. Sidcley e Gustavo, respectivamente, devem ocupar as posições.

“Vai ser um jogo difícil, na casa do adversário, mas nós temos nossas armas, vamos procurar anular o que eles têm de melhor e explorar nossas jogadas”, disse o treinador rubro-negro, confiando em um resultado positivo.

Apesar de também estar disputando o Campeonato Sulamericano, o atacante Walter garantiu que o Atlético não prioriza nenhuma competição. "Nosso foco total é nas duas, tanto no Brasileiro quanto na Sul-americana. O Atlético tem uma experiência boa em 2013, brigou até o fim na Copa do Brasil e no Brasileiros", recordou.

Portanto, o Furacão deve ir a campo com: Weverton; Eduardo (Bruno Pereirinha), Gustavo, Kadu (Wellington); Deivid, Otávio (Hernani), Nikão, Marcos Guilherme (Douglas Coutinho), Daniel Hernández; Walter (Cléo).