Thiago Ribeiro diz não temer disputa por vaga no Atlético-MG: "Estou preparado"

Com a recuperação de Dátolo, que operou de um corte na perna no jogo contra o Joinville há duas semanas, Thiago Ribeiro assumiu seu lugar no trio de meio-campistas no Atlético-MG. Agora, vendo o argentino poder retomar à titularidade, o jogador afirmou não temer uma concorrência na posição.

Em entrevista na Cidade do Galo, nesta quarta-feira (7), o atacante falou que está contente pela reintegração de Dátolo para fortalecer o elenco, já que o Campeonato Brasileiro está chegando à sua fase decisiva.

"Estou preparado para assumir a posição, mesmo com todo elenco à disposição. O Levir pode ter todos disponíveis, eu confio no meu potencial para ser titular. Mas todos respeitam o Levir, ninguém fica com bico ou cara feia quando ele mexe no time. É claro que o jogador quer ser titular", disse.

A evolução de Dátolo surpreende os médicos, sugerindo a hipótese de o armador atuar contra o Internacional, no dia 14 (quarta-feira), às 22h (de Brasília), no Independência, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os pontos do corte serão retirados no sábado (10).

"Jogador diferenciado"

Além de comentar sobre uma possível disputa de vaga, Thiago Ribeiro também rasgou elogios ao centroavante Lucas Pratto, artilheiro do Galo no Brasileirão com dez gols. O meia-atacante exaltou o colega, dizendo ser um jogador diferenciado, tendo características que o diferem dos outros atacantes.

"Eu acredito que o Pratto é um centroavante diferente de um centroavante normal, ele gosta de sair da área. Ninguém pede. Quando um jogador tem um estilo de jogo, ele faz sem perceber. Ele era assim no Vélez. É importante que ele se sinta à vontade. Ele tem jogado como pivô, mas também serve o companheiro. Contra o Coritiba, dois gols saíram nos pés dele. Isso cria espaço para mim, que gosta de entrar como elemento surpresa", afirmou.