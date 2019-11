Corinthians espanta pressão, passa pelo Goiás e segue firme na liderança do Brasileirão

Pressionado pela pequena diferença de pontos na tabela e jogando contra uma equipe que não havia perdido para grandes paulistas na competição até então. Assim, o Corinthians começou seu jogo contra o Goiás, na Arena Corinthians, nesta noite. O líder do Brasileirão, no entanto, não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0, mantendo sua margem para o Atlético-MG em cinco pontos. Os goianos, por sua vez, vivem situação complicada na tabela de classificação e perderam mais uma colocação. A partida foi acompanhada por 41,179 torcedores e rendeu R$ 2.561.055,50 ao alvinegro.

Com a derrota, o Esmeraldino caiu para a 18ª colocação, com 31 pontos, enquanto o Timão continua líder, agora com 64 pontos contra 59 do vice-líder Galo, a oito rodadas do fim.

No final de semana o Corinthians viaja ao Paraná, para enfrentar o Atlético-PR, 12º colocado, no domingo, às 16h na Arena da Baixada, enquanto o Goiás continua no estado de São Paulo e vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, que ocupa o 4º lugar, às 17h de domingo.

Corinthians mostra superioridade e abre o placar no início

Era um jogo perigoso por se tratar de um adversário traiçoeiro, que vinha dando trabalho aos rivais na competição - além do empate sem gols com o próprio Corinthians no primeiro turno, venceu o São Paulo por 3 a 0 no Morumbi, bateu o Santos por 4 a 1 em seus domínios e ganhou do Palmeiras nos dois turnos, ambas as vezes pelo placar mínimo -, mas o líder manteve sua forma e tranquilidade para vencer bem.

O Timão começou com a posse de bola e propondo jogo, mas, ao contrário de seus outros jogos na competição, não marcava pressão e e deixava os visitantes trabalharem a bola no campo de ataque e criar algumas chances. Aos 14, o zagueiro Felipe Macedo tinha a bola dominada, mas tentou recuar para o goleiro Renan e acabou mandando para escanteio. Um minuto depois, cruzamento de Jadson na medida para Edu Dracena fazer 1 a 0. Logo após, Vagner Love teve chance de ampliar, mas finalizou para fora.

Com o gol, os anfitriões botaram a bola no chão, ajustaram a marcação e partiram para cima do Goiás. Aos 26, novamente o zagueiro Felipe Macedo tinha o domínio do lance, mas perdeu a bola para Love, que achou Malcom livre para balanças as redes fazendo 2 a 0.

Aos 29, o Goiás tentou reagir. Patrick faz boa jogada e cruza para Zé Eduardo, que fura. A bola sobra para Felipe Menezes e o meia chuta. Erik, no meio do caminho, domina e completa para o gol, mas estava em impedimento, apontado pela arbitragem. No final da primeira etapa, os goianos adiantaram a marcação tentaram pressionar, mas tomaram contra-ataques perigosos do Corinthians, que quase marcou o terceiro.

Volta do intervalo boa e busca pelo terceiro

O Timão voltou do intervalo controlando o jogo, trocando passes e procurando ampliar a vantagem no início. Alguns erros no último passe e na finalização, no entanto, adiaram o terceiro tento corintiano. Aos 19 da etapa complementar, Vagner Love recebeu cruzamento de Renato Augusto e empurrou para as redes, mas foi flagrado em posição irregular.

O Goiás tentou mudar a partida com alterações, como a entrada do atacante Bruno Henrique no lugar de Erik, mas a mudança acabou tirando ainda mais a velocidade do ataque alviverde.

Rodriguinho, que fazia boa partida, entrava bastante na área e chegou a receber para finalizar duas vezes, mas foi bloqueado em uma e não conseguiu acertar a meta na outra. Aos 35, Love e Malcom deram lugar a Danilo e Lucca no Timão.

Daí para frente, o Corinthians administrou sua vantagem, enquanto o Goiás ainda tentava investidas esporádicas. Aos 42, Rodriguinho tabela com Jadson e acerta um chute no ângulo direito de Renan, goleiro do Goiás.

Com o placar definido, a torcida gritou olé enquanto o time tocava a bola e esperou o final da partida para comemorar. O Timão se mantém líder da competição.