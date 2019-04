Alexandro ironiza gol de mão diante do Coritiba: "Manda eles reclamarem na Federação"

Na manhã deste domingo (18), a Ponte Preta venceu a equipe do Coritiba no Estádio Moisés Lucarelli por 3 a 0, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se aproximou do tão sonhado G-4.

Apesar da vitória incontestável da Macaca, o Coxa tem muito que reclamar. Após cobrança de falta levantada na área, o atacante Alexandro desviou a bola com o braço antes de balançar as redes para abrir o placar, ocasionando muitas reclamações do time coxa-branca, que pressionaram o arbitro e seu auxiliar para anularem o lance, porém, o gol foi validado.

Ao final da partida, o camisa 18 da Ponte Preta foi questionado sobre o lance polêmico e acabou confessando o toque. Alexandro ainda ironizou a reclamação dos jogadores do Coritiba, mandando reclamarem na CBF.

“Acho que pegou um pouquinho, mas o que vale é o gol. Manda eles reclamarem lá na Federação”, disse Alexandro com toda a sua irreverência.

Alexandro, que entrou no lugar do artilheiro Borges no decorrer da partida, ainda anotou mais um gol no jogo e foi um dos destaques. Porém, o artilheiro do dia dividiu os seus méritos com o goleiro Marcelo Lomba, que pouco antes da Macaca abrir o placar, efetuou um verdadeiro milagre, ao defender uma finalização cara a cara com o atacante Henrique Almeida.

“Não só por hoje, pelo que tem feito o campeonato todo. Está de parabéns, ótimo goleiro, defesa muito importante. O gol foi em homenagem a ele”, disse Alexandro.

Com a vitória, a Ponte Preta chega a marca de sete partidas sem derrota, chegando agora a quinta posição com 47 pontos e entrando de vez na brigam por vaga na próxima Libertadores da América.

O próximo compromisso da Macaca será no domingo (15), contra o Atlético-MG, às 19h30, horário de Brasília, em Belo Horizonte.