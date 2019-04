Pré-jogo: Sob pressão, Atlético-PR recebe Sportivo Luqueño pela Copa Sul-americana

Victor Carrillo (PER); Auxiliares: Cesar Escano (PER) e Jorge Yupanqui (PER).

ÁRBITRO : Victor Carrillo (PER); Auxiliares: Cesar Escano (PER) e Jorge Yupanqui (PER).

Nesta quarta-feira (21), o Atlético-PR recebe a equipe do Sportivo Luqueño, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-americana. As equipes já se enfrentaram em outra oportunidade, num amistoso no dia 7 de setembro de 1954, com a vitória do time visitante (Luqueño).

O rubro-negro paranaense terá pela frente um grande desafio. Primeiro, precisará alcançar uma vitória em casa para quebrar a má fase. No Campeonato Brasileiro, a equipe está sem vencer há nove rodadas, sendo a pior média da equipe no brasileirão. Além disso, após a partida de domingo, contra o Corinthians, que sofreu uma derrota dura, por 4 a 1, o time atleticano entrará em campo sob forte pressão em busca da vitória em casa.

Já o time da cidade de Luque passou por três adversários na competição continental. Enfrentou o Aurora, o La Guaíra e o Tolima, sendo que está invicto há seis vitórias. A equipe venceu quatro dos confrontos, e teve dois empates na conquista da vaga.

A equipe que passar para a próxima fase da competição enfrentará o vencedor de River Plate e Chapecoense, inicialmente. Contudo, pelo regulamento da competição continental, o adversário poderá mudar caso duas equipes do mesmo país cheguem às semifinais. O confronto de volta será realizado na cidade de Luque.

Precisando vencer, Atlético-PR poderá ter novidades nesse confronto

Para a partida desta noite de quarta-feira, o time comandado pelo técnico Cristóvão Borges teve pouco tempo para trabalhar a equipe e corrigir os erros do elenco após a dura derrota por goleada sofrida no domingo, em casa.

O técnico deverá promover algumas mudanças no elenco, já que o volante Otávio retorna à equipe Atleticana após cumprir suspensão automática, e com isso deverá compor o elenco no lugar de Deivid. Já Daniel Hernández será uma das opções para compor o meio de campo e dar velocidade à equipe, já que o garoto tem entrado com muita vontade e tem feito a diferença nas partidas. Assim, o setor de criação das jogadas ganha força. Com a entrada de Hernández, Ewandro deverá compor o banco de reservas, dando opção de ofensividade para o segundo tempo de partida.

Ainda, Cristóvão Borges, que ainda não sabe o que é vencer desde que assumiu o comando do time rubro-negro, admitiu que não conhece tanto o time adversário, mas que irá promover mudanças na equipe para o confronto.

"O tempo é sempre muito curto de um jogo para o outro. Não tive muito tempo ainda de ver muita coisa do nosso adversário. Vou procurar aproveitar este pouco tempo. Mudanças são sempre possíveis", avaliou.

Com um esquema mais ofensivo, a equipe deverá entrar em campo com a seguinte escalação, Weverton; Eduardo, Christián Vilches, Kadu e Roberto; Otávio, Hernani (Bruno Pereirinha), Bruno Mota, Daniel Hernández (Ewandro) e Marcos Guilherme; Walter. Lembrando que Marcos Guilherme tem o perfil de jogar com velocidade ao ataque, assim como Hernández.

Empolgado, Sportivo Luqueño terá desfalque contra o Furacão na Arena da Baixada

O time comandado por Eduardo Rivera terá também um difícil confronto contra o Furacão. Deido ao mau momento da equipe atleticana no Campeonato Brasileiro, a tendência é de que a equipe vá para cima e busque a vitória a todo custo. Porém, o time de Luque, que vem bem na competição poderá dar trabalho em campo e buscará levar um bom resultado para jogar em casa.

O time visitante conseguiu alcançar quatro vitórias e dois empates nas partidas anteriores, e agora busca arrancar uma vitória em cima do rubro-negro paranaense, fora de casa. A equipe terá para o confronto de volta a vantagem de jogar em casa.

Primeiro, o treinador Rivera sentirá a falta de seu principal goleiro no confronto. O goleiro Arnaldo Gimenez sofreu uma lesão na partida contra o Guaraní, no final de semana. Desta forma, o principal jogador para substituir o arqueiro da equipe sertá Jorge Chena.

No ataque, o treinador deverá formar o trio de frente com Óscar Ruiz, Jorge Ortega e Guido Di Vanni. Sobre o confronto, o treinador dos Rapolleros diz que a equipe está em plenas condições para atuar na partida, “O momento é de jogar com muita inteligência essa partida. Não vamos sair como loucos para cima do Atlético-PR, que é uma equipe muito aguerrida e com jogadores grandes. Já tenho confirmada a equipe, e só vou mudar se tiver um inconveniente de última hora”, revelou o treinador.

A equipe que enfrentará o rubro-negro na partida deverá ser composta por Jorge Chena; Aquilino Giménez, Juan Escobar, José Leguizamon e Marcelo Báez; Jorge Núñez, Luis Matto e Luis Miño; Óscar Ruiz, Jorge Ortega e Guido Di Vanni.