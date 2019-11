Copa do Brasil: Como Alexandre Pato pode levar o São Paulo à final

Alexandre Pato é, hoje, uma das principais peças ofensivas do time do São Paulo, mas nem sempre foi assim. Envolvido na troca em que foi do Corinthians ao São Paulo enquanto o meia Jadson fez o caminho inverso, em fevereiro do ano passado, Pato chegou pressionado por imprensa, diretoria e torcida para apresentar rapidamente o futebol que não havia conseguido desenvolver no rival.

Apesar do bom início, com gol logo em sua segunda partida pelo Tricolor, contra o CSA na Copa do Brasil, Pato não teve sequência e acabou alternando momentos na reserva com a titularidade até lesão de Luis Fabiano, em agosto de 2014. Ali, teve sua primeira sequência, fez gols no Brasileiro e terminou o ano como titular.

O ano de 2015 chegou e, com ele, mais responsabilidade para Pato no Morumbi. Atuando no Campeonato Paulista e na Taça Libertadores, oscilou muito e viu Michel Bastos assumir o protagonismo do time até ser acometido por uma dengue.

Com a eliminação do torneio continental, no entanto, Alexandre teve seu momento. Juan Carlos Osorio chegou e deu liberdade para os jogadores conversarem com o treinador sobre suas posições. Pato passou de centroavante a ponta esquerda e deslanchou, com 11 gols em 25 jogos sob o comando do colombiano. Com Doriva, são dois tentos anotados pelo camisa 11 em quatro partidas, média também considerada boa.

O torcedor do São Paulo pode também se apoiar em outras características do atacante para tê-lo como esperança na classificação à decisão da Copa do Brasil.

Pato é terceiro colocado na disputa simbólica de "Artilheiro do Ano", com 26 gols, e tem bom retrospecto nos clássicos disputados pelo São Paulo - marcou um gol contra o Palmeiras na vitória por 2 a 1 fora de casa em 2014 e decidiu o confronto em casa contra o Santos no Brasileirão passado (assista abaixo vídeo com gols da partida), além de marcar o único gol tricolor na derrota por 3 a 1 da semana passada. Além dos gols, o ponta dá assistências importantes e pode desmontar sistemas defensivos com seus dribles.

Com o foco que por vezes parece faltar para ele e com a ajuda dos companheiros de ataque, Pato pode usar todo seu talento para fazer com que a classificação para a final seja possível.