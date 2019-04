Meia Leandrinho volta a ser opção na Ponte Preta e diz estar pronto para ajuda

O meia Leandrinho retornou para a Ponte Preta após defender a Seleção Brasileira Sub-17 no Mundial da categoria. O jovem jogador deverá ser um importante reforço nesta reta final de Campeonato Brasileiro, onde a Macaca briga por uma vaga no G-4.

“Foi uma experiência muito boa ter disputado o Mundial. Infelizmente não conseguimos alcançar nosso principal objetivo que era o título, mas serviu de aprendizado e agora é seguir aqui na Ponte Preta, que é minha casa no Brasil. Bola para frente. Já vim para treinar e estou à disposição do Felipe. Se ele precisar de mim para ir ao jogo, eu estou preparado”, disse Leandrinho, se colocando à disposição do treinador.

O meia se mostrou bem animado para voltar a atuar pela Ponte Preta: “Com certeza estou querendo muito jogar. Tenho uma ansiedade muito grande em jogar pelo clube e agora que voltei, quero estar em campo o mais rápido possível”, ressaltou.

O jovem jogador ainda comentou sobre o quanto vem ganhando de experiência defendendo as seleções de base e jogando pela Macaca: “Cada dia mais eu venho crescendo, aprendendo, tanto aqui na Ponte Preta como na Seleção. Aqui é um excelente grupo, que me passa coisas boas, e isso é importante."

"Até estão me passando suplemento para ganhar um pouco de massa muscular. Mas é me manter focado no trabalho. Hoje também estou mais tranquilo em relação às entrevistas, até porque na seleção nós temos que dar coletiva de imprensa toda hora também. Estou me acostumando”, disse o jogador sobre dar entrevistas.

Com as boas atuações de Leandrinho, diversos rumores de que o jogador poderia deixar a Macaca ainda este ano foram divulgados. O meia afirmou que fica na Ponte Preta:“Estou tranquilo. Tenho o meu trabalho aqui na Ponte Preta e é aqui que vou seguir até fechar meu ciclo no clube. Fiquei um pouco assustado. Saiu uma notícia que eu nem iria me apresentar aqui na Ponte e nem eu sabia disso. Mas meu compromisso é aqui. Tenho mais um ano de contrato com o clube e é aqui que irei jogar”, finalizou.

A Macaca é a sétima colocada no Campeonato Brasileiro com 50 pontos ganhos. Na próxima rodada a equipe visita o Internacional, em duelo direto pela vaga no G-4.