Pachequinho elogia atacante Henrique Almeida na vitória diante do Santos: "Foi fundamental"

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, nesse domingo (22), o Coritiba finalmente deixou o Z-4 do Brasileirão. No fim da partida, o técnico Pachequinho concedeu entrevista coletiva, e ressaltou a importância do goleiro Wilson e do atacante Henrique Almeida para a permanência do clube na elite do futebol. Neste jogo em especial, Almeida mereceu cada elogio de seu treinador, já que foi ele o autor do gol da salvação do Coxa.

"Tanto o Henrique Almeida como o Wilson encaixaram muito bem na equipe. O fato de o nosso departamento jurídico ter conseguido o efeito suspensivo para o Henrique Almeida foi de fundamental importância para nós nesses últimos jogos", dise.

Com o gol marcado, o atacante chega a marca de 11 gols no Campeonato Brasileiro. O jogador deveria cumprir a suspensão de dois jogos devido ao cartão vermelho que levou no jogo contra o São Paulo válido pela 32° rodada do Brasileirão. Nas duas partidas que o atleta deveria estar cumprindo suspensão, marcou dois gols e deu uma assistência, sendo fundamental na saída do clube da zona da degola.

Wilson por sua vez, além do trabalho sensacional que está fazendo defendendo a meta do Coxa, também foi elogiado por exercer a posição de líder do elenco. O goleiro foi contratado junto ao Vitória em Junho, e já completa a marca de 32 anos: "O Wilson além de tudo é uma liderança que nos ajuda nos momentos mais difíceis. Formamos uma família unida dentro e fora de campo", concuiu.

O Coritiba volta a campo no próximo domingo (29), contra o Palmeiras, em jogo que será disputado no Allianz Parque. Não importando o rival e nem o local onde joga, a equipe precisa buscar os 3 pontos para se manter fora da zona do rebaixamento e praticamente consolidar a permanência na Série A.