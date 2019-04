Para fechar o ano, Santos goleia Atlético-PR na Vila Belmiro

Rodolfo; Eduardo (Fernando Barrientos, aos 23’ do 1º T), Christián Vilches, Cleberson e Roberto; Deivid e Otávio; Crysan, Bruno Pereirinha (Hernani, aos 37’ do 1º T) e Sidcley (Bruno Mota, aos 22’ do 2º T); Walter. Técnico: Cristóvão Borges

Atlético-PR : Rodolfo; Eduardo (Fernando Barrientos, aos 23’ do 1º T), Christián Vilches, Cleberson e Roberto; Deivid e Otávio; Crysan, Bruno Pereirinha (Hernani, aos 37’ do 1º T) e Sidcley (Bruno Mota, aos 22’ do 2º T); Walter. Técnico: Cristóvão Borges

Santos : Vladimir; Victor Ferraz, Werley (Leonardo, aos 32’ do 2º T), Gustavo Henrique e Zeca; Alison (Fernando Medeiros, aos 15’ do 2º T), Leandrinho, Serginho (Vitor Bueno, aos 25’ do 2º T) e Lucas Lima; Geuvânio e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.

Neste domingo (6), o Santos recebeu a equipe do Atlético-PR na Vila Belmiro, em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 – Série A. A equipe do peixe venceu os paranaenses por 5 a 1, com gols marcados por Geuvânio, Gabriel e Vitor Bueno e pelo rubro-negro, o zagueiro Cleberson foi quem marcou.

Após quatro rodadas sem vencer no Brasileirão, os santistas reencontraram a vitória, sendo que destas quatro, empatou duas vezes e perdeu outras duas. Por outro lado, os atleticanos estavam invictos havia seis rodadas.

A equipe santista, que veio de uma derrota dura sofrida na final da Copa do Brasil na última quarta-feira (2), conseguiu um resultado bastante importante para colocar a equipe na 7ª posição da tabela do Brasileirão nessa última rodada, com 58 pontos somados. O rubro-negro, por outro lado, que após vencer o Flamengo na Arena da Baixada, no domingo, teve alguns desfalques na equipe e sofreu com a derrota para o peixe, ocupando a 10ª posição na tabela, com 51 pontos.

Para a temporada de 2016, rubro-negro retorna aos trabalhos no dia 05 de janeiro, enquanto que o peixe ainda não tem data definida.

Atlético-PR abre o placar com Cleberson, mas sede a virada ao peixe

O técnico Cristóvão Borges foi obrigado a promover duas mudanças no elenco principal, sendo que Marcos Guilherme que se lesionou no treinamento essa semana não compôs o elenco e Weverton, suspenso na rodada, e Nikão foram os desfalques da equipe. Desta maneira, o goleiro Rodolfo, Crysan e Bruno Pereirinha completaram o elenco. A partida iniciou com ambas equipes buscando abrir o marcador. O Atlético tentava buscar o ataque, e tinha mais posse de bola.

A equipe paranaense, nos minutos iniciais, pouco sentiu os desfalques na equipe. Jogava com posse de bola, como se jogasse na Arena da Baixada. Com qualidade, buscava o domínio no campo de ataque, criando as melhores chances de abrir o marcador. Até que, após boas chances perdidas, subindo sozinho em uma cobrança de escanteio, o zagueiro Cleberson cabeceou no canto direito do goleiro Vladimir, que nem se mexeu e abriu o placar para a equipe visitante.

Após sofrer o gol, a equipe do Santos demorou apenas dois minutos para buscar o ataque, com velocidade e alcançar o empate. Gabriel se lançou ao ataque e numa falha da zaga atleticana, Geuvânio, que estava sozinho, frente a frente com Rodolfo, driblou o goleiro e conseguiu empatar para os donos da casa.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o técnico rubro-negro foi obrigado a promover uma mudança na equipe, quando Eduardo, com dores na panturrilha, foi substituído por Fernando Barrientos. Com o empate a equipe santista subiu ao ataque e cresceu no jogo, conseguindo certo domínio na partida, e claramente, o time atleticano sentiu o gol, sofrendo logo em seguida com a virada do peixe.

Além do lateral-direito, outro jogador que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, foi o meia Bruno Pereirinha, que saiu com dores musculares, e foi substituído por Hernani. O Santos criou chances de ampliar o marcador, mas esbarrou na zaga por algumas vezes. Lucas Lima teve boa oportunidade quando cruzou para Gabriel cabecear, mas o goleiro atleticano estava atento e praticou a defesa.

Santos aproveita vantagem e amplia vitória maiúscula na Vila

Para a segunda etapa da partida, a equipe santista voltou com uma postura diferente, buscando manter a vitória em casa. O rubro-negro, que sentiu a virada no marcador sofrida ainda no primeiro tempo, não conseguiu voltar com a mesma ânsia do início. Desta forma, o time do peixe alcançou certa tranquilidade e domínio do jogo.

Gabriel e Geuvânio, que estavam inspirados, criaram as melhores oportunidades do peixe, e logo aos 14 minutos, o resultado veio. Em uma jogada de Lucas Lima, Victor Ferraz recebeu na área e cruzou para Gabriel, que aproveitou e marcou seu segundo gol na partida.

Novamente, o peixe cresceu e buscou o campo de ataque, dessa vez com o estreante Vitor Bueno, que entrou aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar de Serginho, e aos 28 minutos conseguiu marcar o seu, ampliando mais ainda a vitória do time santista.

O Atlético não esboçou reação, o que facilitou um pouco para o Santos. O jovem Vitor Bueno, que há pouco tempo compunha a equipe santista conseguiu fazer boa jogada, e deu assistência aos 35 minutos, após bela troca de passes pelo meio de campo, cruzou rasteiro para Geuvânio, que fez seu segundo gol, o quinto e último gol do Santos na vitória contra o Furacão.