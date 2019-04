Obrigado, M1TO

São Paulo, 18 de dezembro de 2015

Rogério Ceni,

Não poderia deixar de te escrever algo como forma de agradecimento por tudo o que fez durante sua carreira. E também não poderia escolher uma data diferente dessa. Há dez anos atrás, você fazia uma simples criança começar a amar de verdade o futebol e o São Paulo Futebol Clube.

Aquele 18 de dezembro de 2005 foi realmente inesquecível. Eu, assim como milhões de são-paulinos e outros apaixonados por futebol, acordei cedo para ver meu time enfrentar o Liverpool. E aqueles ingleses pareciam uma máquina. Já eram 11 jogos sem tomar gols, sequência que acabou com o pequeno gigante Mineiro, depois daquele passe "à la Ronaldinho do Paraguai", como o próprio Aloísio nomeou sua jogada.

Porém, por incrível que pareça, o ataque que quebrou a imbatível defesa inglesa não ganhou tanto destaque quanto você, Rogério. A impressão que fica é que se aquela final de Mundial de Clubes continuasse até hoje, a bola ainda não teria entrado, pois, naquele dia, você foi um verdadeiro M1TO. Defendeu cabeçada, chute à queima-roupa, contou com a ajuda do travessão, mas o que não sai da memória de qualquer pessoa que assistiu esse jogo foi aquela defesa...

Seis minutos e 48 segundos do segundo tempo. Foi o momento exato em que Gerrard, o principal jogador da equipe, cobrou uma falta, assim como sempre faz, com perfeição. Até o Amoroso, que estava na barreira, disse que quando o camisa 8 inglês bateu a falta, já podia imaginar o gol de empate do adversário. Quando todos já tinham certeza que a bola iria entrar, lá estava você, operando um milagre que ficou eternizado na história do futebol. Deu dois passos para o lado, e com o braço esquerdo buscou no ângulo, para desespero de Gerrard e de quem torcia contra.

O melhor de tudo foi, ao fim da partida, ver a cara do astro inglês ao cumprimentar você. Ele, com o troféu de segundo melhor jogador do campeonato na mão, mal conseguiu olhar no seu rosto quando você, carregando o prêmio de melhor jogador da competição, estendeu a mão para ele. Foi naquele dia que eu, pela primeira vez, vi alguém como um ídolo.

Não que antes do mundial você não tivesse feito nada para se tornar meu ídolo. Você, M1TO, já havia conquistado a Libertadores e o Paulista naqueles mesmo ano de 2005, no qual você foi o artilheiro da equipe. Já tinha sido campeão, também, do Paulista de 2000, tendo, inclusive, feito um gol na final contra o Santos. Ganhou ainda Rio-São Paulo, Recopa, além de outra Libertadores e Mundial, porém, esses últimos, como reserva.

Como falei, você já tinha tudo para ser meu ídolo antes de 2005. Só não era ainda por conta da minha pouca idade, quando eu preferia brincar a assistir futebol. Entretanto, depois daquela final, passei a realmente gostar do esporte, e você foi um dos motivos para isso.

A partir daí foram muitas alegrias. Como esquecer das conquistas daqueles três Campeonatos Brasileiros... 2006, 2007 e 2008, cada um de sua forma, ficou na minha memória. Eu diria que o primeiro foi o que eu mais comemorei. Nunca tinha visto minha equipe vencer uma competição nacional, e ainda andava um pouco chateado após a final da Libertadores daquele ano, que foi minha primeira frustração no futebol. Mas você estava lá, capitão, para não deixar ninguém desanimar e fazer com que eu continuasse tendo orgulho daquele time e do meu grande ídolo

Naquele mesmo ano de 2006, mais um jogo que não sai da minha memória. Logo após a final da Libertadores, compromisso pelo Brasileirão. Enfrentaríamos o Cruzeiro, fora de casa, e o começo foi desanimador. 2 a 0 para os mineiros, e um pênalti marcado a favor deles. Porém, mais uma vez, no momento que ninguém mais acreditava, assim como naquele lance mágico de 2005, você apareceu para nos dar esperança. Primeiro defendeu a cobrança de Wagner. Pouco tempo depois marcou de falta, e, no segundo tempo, ainda fez em cobrança de pênalti, empatando o jogo. Naquela partida, além da grande atuação, meu ídolo ficaria conhecido também como o maior goleiro-artilheiro do mundo, pois havia ultrapassado Chilavert.

Uma coisa que eu me pego pensando sempre é por que você não chegou a ser titular de alguma Copa do Mundo. Em 2002, Felipão optou por Marcos, com quem já tinha trabalhado no Palmeiras, então é de certa forma compreensível. Mas em 2006, após aquela temporada incrível em 2005 e o ótimo começo daquele ano, não consigo entender como você não foi o camisa 1 na Alemanha.

E esse é um dos argumentos que os chamados "haters" usam para tentar denegrir sua imagem. "Se ele fosse tão bom seria titular da seleção", eles dizem. "Ele não tem o carisma do Marcos, que é querido por todas as torcidas", outros falam, e, para mim, isso só te torna ainda mais ídolo da torcida são-paulina. Você, Rogério, nunca se preocupou em falar o que os outros gostariam de ouvir para agradá-los. Você sempre falou o que pensava, independentemente do que os outros iriam pensar. Você, M1TO, sempre defendeu o São Paulo com todas as suas forças, e, inclusive, já recusou uma convocação para a seleção para poder jogar pelo Tricolor, e isso é o que muitos torcedores queriam que seus ídolos fizessem.

É, e foram 25 anos de carreira defendendo e brigando pelo São Paulo. Eu, com 19 anos, não consigo imaginar como será o time com outro goleiro. Você, Rogério, está de baixo das traves desde que nasci. Nunca vi outro arqueiro defender minha equipe, sem ser que fosse por alguma lesão sua. Porém, a certeza de que você voltaria acalmava a mim e aos vários torcedores. Dessa vez é diferente, você não voltará mais. Ano que vem, Denis, Renan Ribeiro ou qualquer outro goleiro terá que assumir a responsabilidade de substituir um M1TO, e terá que saber lidar com a comparação, que será inevitável.

Afinal, 1.237 jogos disputados, sendo capitão em 978 oportunidades, 648 vitórias, 131 gols e 25 anos defendendo um único clube, não é algo que se apaga. Pelo contrário, é algo que ficará guardado para sempre na memória dos que viram, no coração dos que viveram isso, e que será passado de geração para geração.

Muito obrigado por tudo e volte logo. O São Paulo e o futebol precisam de pessoas como você,

Um torcedor são-paulino