Camisa do novo patrocinador de material esportivo do Santos vaza na internet

Na ultima terça-feira (19) o peixe divulgou em seu site e rede sociais uma imagem em que Gabriel e Ricardo Oliveira vestem o novo manto do Santos, patrocinado agora pela italiana Kappa, que irá substituir a Nike. Porém, na imagem a diretoria fazia misterio e não revelava como seria a camisa, que estava prevista para ser divulgada apenas em 26 de janeiro. Mas o mistério durou poucos instantes, já que minutos depois a camisa já circulava pela internet.

Na semana passada, os jogadores posaram para fotos com os novos uniformes, mas foi montado todo um esquema de segurança dentro do CT Rei Pelé para que nem os atletas, nem funcionários conseguissem fotografar os modelos. O temor era justamente que imagens vazassem e, por ventura, atrapalhassem o projeto de marketing do clube.

A perspectiva da diretoria santista é de lucrar R$ 55,00 em cima de um preço de venda de aproximadamente R$ 180,00 por camisa. Antes, o Santos ganhava sobre os valores de royalties, que davam cerca de R$ 11,00 por camisa. Assim, nas contas do clube, a receita com a comercialização pode subir de R$ 3,5 milhões para R$ 8 milhões por temporada.

Conforme a companhia italiana, responsável pelo design, as camisas são modernas e clássicas, além de coladas no corpo dos jogadores. Já haveria mais de 50 mil camisas vendidas. Isso de acordo com o presidente da agremiação, Modesto Roma Júnior.

Depois de anos com a Nike, o Peixe decidiu produzir o próprio uniforme. Para isso, contratou a Kappa para fazer o desenho e a SPR para distribuição. A apresentação do novo uniforme está prevista para o dia 26, terça-feira, dia do aniversário da Cidade, no Salão de Mármore da Vila Belmiro. E a estreia da camisa acontecerá também numa estreia: o primeiro jogo do Peixe no Paulistão 2016, no dia 30, sábado, às 17 horas, no Alçapão, contra o São Bernardo FC.

Veja abaixo imagens do novo uniforme santista que circula na internet