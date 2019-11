Alvo de críticas, careta de Ricardo Oliveira foi comemoração contra todos os rivais paulistas

Alvo de críticas por parte dos jogadores do Palmeiras e até mesmo usada como meio de provocação na comemoração do título da Copa do Brasil, a careta de Ricardo Oliveira que tornou-se popular devido a uma suposta provocação ao goleiro Fernando Prass, não é exclusividade dos alviverdes.

A expressão facial é popular entre os santistas e o 'Not Bad', como ficou conhecido, foi usado em comemorações de gols contra todos os rivais paulistas. O Corinthians, na 8ª rodada, foi o primeiro alvo. Depois veio o São Paulo, na 24ª, e por último o Palmeiras, na 33ª.

No triunfo por 2 a 1 contra o rival alviverde, na partida que iniciou toda a polêmica, o próprio jogador negou que sua comemoração seria uma provocação contra Fernando Prass. Na saída do gramado, afirmou que tudo não passou de uma brincadeira com Gabriel.

"Eu estava olhando para o Gabriel, queria compartilhar, dividir com ele, porque o passe dele foi perfeito. Não foi nenhum tipo de provocação ao goleiro adversário", afirmou.

Contra o Corinthians, na vitória por 1 a 0 em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira comemorou pela primeira vez com a careta. No entanto, a provocação junto aos torcedores próximo da bandeira de escanteio passou batida.

O São Paulo foi outro que não fugiu das garras do atacante. No duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão, o Santos venceu por 3 a 0 com o camisa 9 sendo o autor do último gol. O mesmo comemorou atrás das redes e, além da careta, fez gestos para que os torcedores cantassem mais alto.

Depois de conquistar o tricampeonato da Copa do Brasil, o atacante Rafael Marques deu sua opinião sobre a polêmica, que durou a temporada de 2015 inteira, principalmente após a disputa do Campeonato Paulista.

“Pela falta de respeito que Ricardo Oliveira teve com a nossa equipe. Uma coisa que sempre aprendi no futebol é respeitar os companheiros de equipe e principalmente adversários. Futebol dá voltas. Eu tinha uma admiração pelo Ricardo, muita, mas esse ano ele decepcionou com as atitudes que estava tendo. Não sei se era chateação com alguém do clube ou com jogadores. Só tem que ter respeito. Mas acabou, vamos comemorar, porque nossa equipe merece bastante”, afirmou o atacante.

Outro que também comentou o fato foi o atacante Kelvin. O jogador apareceu no gramado com um pôster de Ricardo Oliveira com duas lágrimas enormes em seus dois olhos. Na foto com a taça, o elenco palmeirense imitou a careta feita pelo santista.

A torcida do Santos preparou um compilado com fotos das comemorações de Ricardo Oliveira contra os rivais paulistas. Em maior foco, contra o São Paulo; à esquerda contra o Corinthians; à direita, contra o Palmeiras.