Dal Pozzo comanda treino técnico e quer entrosamento no Náutico até o Clássico das Emoções

Visando a primeira partida oficial do ano, contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, o treinador Gilmar Dal Pozzo comandou mais um treinamento no CT do clube. O que mais vem preocupando o comandante alvirrubro é a questão do entrosamento da equipe, principalmente pela manutenção de boa parte do elenco tricolor, fazendo com que o time de Martelotte supere o Timbu nesse quesito. Entretanto, Dal Pozzo falou da questão do entrosamento entre os jogadores e demonstrou cautela com o adversário.

“Eles conseguiram manter a base. É uma equipe que já se conhece, bem entrosada. Vamos ter que ter cuidado com isso. Estamos buscando melhorar a cada dia. O nosso desafio é trabalhar no limite para acelerar o mais rápido possível o entrosamento”, observou. “O Campeonato é bastante equilibrado e temos de respeitar todos os adversários. Temos de ter cuidado para não ser surpreendido”, completou o técnico.

O meia Esquerdinha, novo contratado do Náutico, foi a novidade desta terça-feira (26), no treinamento que aconteceu no CT Wilson Campos. O jogador participou da movimentação, mas ainda não assinou contrato com a equipe alvirrubra. A situação é um pouco complicada, porque envolve três clubes: o Ituano, clube de origem, Coritiba, time ao qual estava emprestado, e o Náutico. A diretoria espera oficializar o atleta nos próximos dias e esperar a regularização dele sair no BID.

Outra boa notícia no Náutico nesta terça foi a volta do lateral direito Joazi ao clube. O jogador de 19 anos, formado na base do time alvirrubro, retornou depois de um empréstimo de sete meses junto ao Palmeiras. No clube paulista, o atleta disputou o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e a Copa São Paulo de Futebol Jr. Após a saída de Guilherme para a Penapolense, três laterais direitos fazem parte do elenco: Walber, Rafael Pereira, zagueiro de origem, e Joazi.