Após empate na Libertadores, São Paulo volta ao Brasil e treina no CT da Barra Funda

Quarta-feira (3), o São Paulo se encontrava no Peru para a disputa da primeira fase da Copa Libertadores da América 2016, diante do César Vallejo. Jogando melhor que o adversário, a equipe paulista foi pra cima e criou muitas chances de gol, mas a bola parecia não querer entrar. Com um gol anulado, a equipe do técnico Edgardo Bauza viu o adversário abrir o placar, e apesar de parecer injusto pelo tanto de finalizações, o São Paulo arrancou um empate no Estádio Rumiñahui, com gol do estreante Calleri.

Seguindo viagem pela madrugada, em voo fretado, o São Paulo chegou à capital paulista pela manhã, e sem descanso. Os comandados de Bauza, que atuaram na partida, correram no gramado e fizeram um trabalho regenerativo na piscina, sendo liberados posteriormente, podendo acompanhar o treino do restante do elenco antes de irem para casa.

Jogadores puderam acompanhar o treino do restante do elenco (Foto: Érico Leonan/São Paulo FC)

Calleri, autor do gol de empate, treinou entre os reservas, juntamente com Wesley e Carlinhos; a atividade foi acompanhada por Bauza. O jogo de volta da Copa Libertadores está marcado para o dia 11, no Pacaembu. Porém, antes de pensar na decisão, o São Paulo tem um compromisso no Campeonato Paulista. Também no Pacaembu, o Tricolor Paulista enfrenta o Água Santa, no sábado (6), às 17h.