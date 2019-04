Pré-jogo: Grêmio estreia na Libertadores em jogo contra o Toluca, no México

Partida válida pela rodada de abertura do grupo 6 da Copa Libertadores da América 2016, no estádio Nemesio Díez, em Toluca (MEX)

Chegou a hora. Na virada de quarta para quinta (17/18), à meia-noite, o Grêmio finalmente estreia na Copa Libertadores da América 2016. O rival tricolor é o Toluca, clube da cidade homônima e dono do estádio Nemesio Díez. Além de precisar furar uma defesa considerada sólida, a equipe de Roger Machado tem como empecilho os 2667 metros de altitude no confronto.

Tricolor e Diablos Rojos integram o grupo 6 do torneio continental ao lado de LDU e San Lorenzo. No entanto, equatorianos e argentinos só disputam a primeira partida na competição na próxima semana. No dia 23 às 19h30, a bola rola no Casa Blanca, em Quito.

Solidez defensiva é principal trunfo dos mexicanos

Sem conseguir apresentar o desempenho satisfatório do ano passado, o Toluca vai mal no campeonato nacional. Em seis compromissos, os Diablos Rojos somaram somente sete pontos. O técnico paraguaio José Pepe Cardoso é um dos maiores ídolos da história do clube, mas já sofre desgaste, visto que está na terceira temporada seguida no comando.

Com respeito às questões táticas, o Toluca apresenta boas variações. Nas partidas mais recentes, foram utilizados o 5-3-2, o 4-2-3-1 e o 4-4-2. A cada mudança, jogadores novos podem entrar na equipe titular. Porém, diante do Grêmio, a tendência é um 5-4-1 com Bottinelli, ex-Flamengo e Coritiba, entre os 11 iniciais.

A disposição dos atletas em campo permite que Pepe Cardoso transforme o esquema em um 3-6-1 com o avanço dos laterais/alas. O único desfalque dos vermelhos é o atacante Uribe, artilheiro do time na última temporada.

Desta forma, o Toluca deve ter Talavera; Gerardo Flores, Jordan Silva, Paulo Da Silva, Aarón Galindo e Gerardo Rodríguez; Antonio Ríos, Moisés Velasco, Botinelli e Carlos Esquivel; Enrique Triverio.

Troca na zaga gremista: criticado, Kadu dá espaço a Fred

O torcedor tricolor conhece todos os considerados titulares da equipe. Desde que Roger Machado chegou ao comando do Grêmio, em maio de 2015, foi sendo formada aos poucos uma espinha dorsal. Claro, ela passou por modificações. Agora, uma indefinição na defesa promove nova mudança no time.

Extremamente criticado pelas primeiras atuações com a camisa azul, preta e branca, o zagueiro Kadu, vindo do Atlético-PR, vai para o banco na estreia da Libertadores. Seu substituto é outro recém-chegado: Fred, ex-Goiás e que foi comandado por Roger no Novo Hamburgo ano passado.

A respeito da alteração, o treinador gremista esclareceu: ''É uma opção minha, técnica. Reitero que preciso dar ao jogador condição de, quando lançado como titular, poder em algum momento adquirir confiança. À medida que um, dois, três, quatro jogos acabam passando e o atleta não adquire confiança naturalmente, eu preciso tomar a medida que entenda necessária''.

Sem interrogações, o Grêmio vai a campo com Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.