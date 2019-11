Resultado River Plate  2 x 2 Palmeiras na Copa Libertadores 2016

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a todos que acompanharam mais uma partida pelo VAVEL LIVE. Visite nosso site para conferir o pós-jogo e outras informações da partida. Boa noite!

Com o empate por 2 a 2, River Plate-URU e Palmeiras somam um ponto cada e dividem a liderança provisória do Grupo 2.

48' Fim de jogo!

48' Alecsandro faz fila na área, não vê Jean se aprofundando pela direita e bate cruzado, de fora da área. Bola vai pra fora.

46' Cristian González comete falta em Gabriel Jesus e recebe cartão amarelo.

46' Robinho deixa a bola escapar, mas Jean, atento ao lance, chuta de pé esquerdo e a bola passa raspando pela meta de Pérez.

45' Árbitro assinala três minutos de acréscimo.

43' Alteração no River Plate: sai Michael Santos, entra Alexander Rosso.

42' Gabriel Jesus se irrita com marcação e comete falta.

41' Ribas se atrasa ao lance e comete falta em Fernando Prass.

40' PRESSÃO ALVIVERDE! Pérez erra na saída de gol e Gabriel Jesus se aproveita batendo rasteiro. Goleiro se recupera e faz a defesa.

39' Robinho fica com a bola pela esquerda e chuta, mas o golpe é desviado pelo marcador.

38' UUUUUUH! Gabriel Jesus recebe passe pela esquerda, faz o corte para dentro e chuta colocado. Palmeiras pressiona!

37' Alteração no River Plate: sai César Taján, entra Sebastián Ribas.

36' Gabriel Jesus dá ótimo cruzamento da esquerda, mas Alecsandro não consegue alcançar a bola e ela sai pela linha de fundo.

34' Zé Roberto comete falta em Taján e recebe cartão amarelo.

33' POR POUCO! Thiago Santos faz lançamento para área, Gabriel Jesus domina e cede para Dudu bater de primeira. A bola passa raspando!

32' Palmeiras troca passes no ataque, mas não consegue êxito nas finalizações.

31' River tem novo escanteio, mas Alecsandro faz o corte.

29' Roger Carvalho comete mais uma falta. Zagueiro está pendurado e jogadores do River insistem em pedir outro cartão ao árbitro.

28' Robinho tenta repetir jogada, mas dessa vez com Alecsandro, que não consegue desviar pelo alto.

27' Palmeiras tenta partir em velocidade ao ataque com Robinho, que passa para Jean arriscar de pé esquerdo, mas a bola vai para longe.

26' Roger Carvalho comete falta em Montelongo e jogadores se estranham em campo.

25' Juan Carrasco ainda não fez nenhuma alteração em sua equipe.

24' Michael Santos comete falta em disputa com Roger Carvalho.

23' Robinho cruza para Vitor Hugo, que desvia de cabeça e, sem perigo, a bola sai pela linha de fundo.

22' Torcida do River aparece no jogo pela primeira vez, fazendo barulho e incentivando o time.

21' Alteração no Palmeiras: sai Arouca, entra Robinho.

20' Cartão amarelo para Roger Carvalho.

18' GOOOOOOOOOOOOOOL DO RIVER! Após cobrança de escanteio, Montelongo aparece na primeira trave e cabeceia livre para o fundo do gol.

17' Lucas cruza do lado direito para a grande área. Alecsandro ganha pelo alto e cabeceia para fora.

15' Após o gol da virada, Palmeiras muda totalmente sua postura em campo e começa a melhorar em campo.

13' Ronaldo Conceição fica caído no gramado após disputa de bola com Alecsandro.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Zé Roberto lança Alecsandro, que faz lindo passe de peito para Gabriel Jesus. O atacante faz o domínio na grande área e bate de pé direito, com frieza.

12' Alteração no Palmeiras: sai Lucas Barrios, entra Alecsandro.

9' Diferente do primeiro tempo, o Palmeiras não consegue ter uma boa posse de bola.

7' Roger Carvalho comete falta em cima e Michael Santos. Mais uma bola parada para o River.

5' GOOOOOOOOOOOOL DO RIVER! Michael Santos bate no canto direito e converte a cobrança, empatando o jogo.

4' PÊNALTI PARA O RIVER PLATE! Fernando Prass sai atrasado do gol e comete falta em Schiappacasse, recebendo cartão amarelo.

3' Prass sai do gol e faz o corte pelo alto. Auxiliar assinala impedimento do ataque do River.

2' Roger Carvalho comete falta em Schiappacasse.

1' Zé Roberto cruza na área pelo lado esquerdo, mas Pérez se antecipa e fica com a bola.

0' Mudança no Palmeiras: sai Erik, entra Gabriel Jesus.

0' Recomeça a partida!

Pode pintar mudança no Palmeiras para o segundo tempo. Gabriel Jesus se aquece e pode entrar no lugar de Erik.

Palmeiras apresentou um primeiro tempo seguro, com boa posse de bola e poucas falhas no setor defensivo. Sem das espaços no início do jogo, o River tentou pressionar um pouco mais no fim do primeiro tempo, mas não apresentou perigo.

Confira o lance do gol do Palmeiras, com Jean aproveitando bom passe de Dudu aos 34 minutos.

Na saída para o vestiário, Dudu comentou sobre o lance do gol em entrevista à Fox Sports: "Percebi o Jean passando correndo. O campo segura muito a bola, grama alta, não dá para conduzir. Mas o time está bem".

46' Fim do primeiro tempo!

44' Após bate e rebate, jogadores do River tentam tabelar dentro da área, mas Prass sai do gol e faz a defesa.

43' Árbitro assinala toque de mão de Barrios e River Plate tem chance de lançar bola na área do Palmeiras.

43' River segura a bola no campo de ataque.

41' Buscando mais pressão de jogo, River Plate adianta sua marcação e Palmeiras tem dificuldade para sair do seu campo de defesa.

40' River avança pela esquerda, mas Zé Roberto aparece novamente e faz o corte.

39' Taján recebe passe pelas costas de Zé Roberto e arrisca o cruzamento rasteiro. Lateral se recupera e e faz o desvio da bola para escanteio.

37' Zé Roberto falha ao fazer corte pela esquerda e perde a bola. Roger Carvalho concerta o erro e recupera posse de bola após cruzamento rasteiro.

35' Coletividade do Palmeiras funcionou muito bem no lance do gol.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu dá belo passe cruzado e acha Jean livre na direita. Cirúrgico, o volante invade a área e toca pro fundo do gol na saída do goleiro.

32' Jean cruza pela direita e Dudu fica com a bola, mas acaba cometendo a falta.

30' Dudu arrisca o chute, mas a bola desvia na zaga e Nicola Pérez defende facilmente.

29' River chega com perigo, mas Fernando Prass fica com a bola.

28' Lucas comete falta em Schiappacasse e recebe cartão amarelo.

27' Palmeiras avança ao ataque em velocidade e tenta furar a defesa, mas o árbitro assinala impedimento.

26' Dario Flores ganha disputa pelo alto, mas faz falta em Roger Carvalho.

24' Ángel Rodríguez comete falta em Lucas Barrios e recebe cartão amarelo.

21' Com Thiago Santos dando liberdade, Arouca avança mais ao ataque bem aberto pela direita.

20' Michael Santos arrisca chute de fora da área, mas a bola desvia na defesa do Palmeiras, e Zé Roberto afasta dali.

18' Palmeiras demonstra superioridade na partida com troca de passes no ataque sem sofrer muita pressão, mas falha no último passe.

17' Dudu cede o passe para Erik no lado direito, que perde a posse de bola.

16' Erik arrisca lançamento para Arouca, mas a defesa adversária afasta a bola.

15' Palmeiras pressiona no ataque, mas a forte marcação do River não dá espaços.

13' Lucas cruza pela direita e Barrios cabeceia com perigo, mas o árbitro, marca falta do jogador alviverde.

13' Zé Roberto cobra escanteio e o lançamento sai forte demais. Do outro lado, Barrios consegue lateral.

12' Em resposta, River tenta chegar ao ataque também, mas a jogada morre.

11' Zagueiro do River chuta a bola em Lucas Barrios, que arrisca a arrancada sozinho, mas acaba se enrroscando e perde a posse de bola

10' River tem nova falta, dessa vez no lado direito, quase na linha lateral, mas próximo da área.

9' Roger Carvalho comete falta após disputa de bola pelo alto.

7' River toca a bola no campo de defesa, Palmeiras pressiona e recuo de bola arriscado é feito pelo zagueiro da equipe paraguaia.

6' Em dividida no ataque, Lucas perde a bola e River tenta armar o contragolpe, mas falha.

4' Bola é cruzada na área e Ángel Rodríguez fica com o rebote, mas bate por cima do gol.

3' Schiappacasse cai pelo lado esquerdo do ataque uruguaio e árbitro marca falta de Thiago Santos.

1' Palmeiras toca a bola pelo setor esquerdo com Dudu e Zé Roberto. Jean fica com a bola etenta o chute, mas ela esbarra e fica na defesa uruguaia.

1' Prass erra na saída de bola, mas River não consegue domínio no ataque.

0' ROOOOOOLA A BOLA! Começa a partida!

Um minuto de silêncio em luto pela morte de um auxiliar da Associação Uruguaia de Futebol.

Em instantes a partida irá começar na cidade de Maldonado, no Uruguai.

Ambas as equipes fazem trabalhos de aquecimento no gramado do estádio Domingo Burgueño Miguel.

River Plate também já está definido para a partida: Pérez; Montelongo, R. Conceição, Flores e Rodríguez; Ángel Rodríguez, Ale e González; Schiappacasse, M. Santos e Tajam.

Dessa forma, o banco de reservas do Verdão fica da seguinte forma: Banco do Verdão: Vagner, T.Martins, Egídio, Robinho, G.Jesus, R.Marques e Alecsandro. Os dois cortados: Allione e Matheus Sales.

A novidade na escalação é Erik na vaga de Gabriel Jesus, além de Robinho no banco.

O Palmeiras de Marcelo Oliveira já está definido para a partida de logo mais: Prass; Lucas, Roger, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Arouca e Jean; Dudu, Erik e Barrios.

Leia mais: Zé Roberto anuncia aposentadoria no fim de 2016 e critica calendário brasileiro: ''Nem o Batman"

Confira o pré-jogo da partida na VAVEL Brasil: Buscando tranquilidade, Palmeiras enfrenta River Plate-URU na estreia da Libertadores

O Verdão chegou a quatro finais da Libertadores (1961, 1968, 1999 e 2000). 16 participações (segundo brasileiro que mais jogou).

Retrospecto geral do Palmeiras na Libertadores: 148 jogos - 76 vitórias, 28 empates e 44 derrotas.

O palco da partida entre River Plate-URU x Palmeiras será o estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado.

Para o confronto a equipe alviverde contará com o retorno dos atletas que foram poupados no jogo do último sábado, contra o Linense, pelo estadual. Os laterais Lucas e Zé Roberto, o zagueiro Roger Carvalho, os volantes Arouca e Jean e os atacantes Dudu, Lucas Barrios e Gabriel Jesus ficam ao dispor do técnico Marcelo Oliveira.

O Palmeiras, por sua vez, vem passando por uma fase de altos e baixos. Apesar da conquista do título da Copa do Brasil no ano passado, a equipe de Marcelo Oliveira parece não ter encontrado um esquema tático ideal ainda, e vem sofrendo muito para embalar uma boa sequência no Campeonato Paulista.

A provável alteração que pode ser feita é a entrada de Michael Santos, meia uruguaio que fez um dos dois gols da vitória do jogo de ida diante dos chilenos. O jovem jogador de 22 anos é a peça chave dos Darseneros.

Para o duelo diante do Palmeiras, espera-se que o time que entre em campo seja o mesmo que atuou na fase preliminar da Libertadores.

Mesmo não sendo o tradicional River Plate da Argentina, a equipe uruguaia pretende surpreender ainda mais na Libertadores, já que eliminou a Universidad de Chile, equipe tradicional na competição.

Ainda na pré-temporada 2016, Palmeiras e River Plate-URU se enfrentaram em um jogo-treino. Na ocasião, o time reserva do Verdão goleou o time misto dos Darseneros pelo placar de 4 a 0.

Relembre a trajetória do Palmeiras na Copa do Brasil 2015, pela TV Palmeiras:

O Palmeiras por sua vez, classificou-se no torneio após conquistar o título da Copa do Brasil 2015, ficando isento de ter que disputar a pré-Libertadores.

Após vencer no jogo de ida no Uruguai por 2 a 0, o empate sem gols no Chile foi suficiente para que a equipe uruguaia continuasse na Libertadores, entrando no Grupo 2, juntamente com o Palmeiras, adversário desta noite, além de Rosário Central, da Argentina, e Nacional, do Uruguai.

Em 2 de fevereiro de 2016, no Estádio Domingo Burgueño, o clube jogou pela primeira vez na sua história uma partida válida pela Copa Libertadores, tendo como adversário a tradicional equipe do Universidad de Chile, jogo válido pela partida da Pré-Libertadores.

O mando de campo é do River Plate-URU que, em 2015, conseguiu a classificação para Pré-Libertadores 2016, após obter a melhor pontuação na temporada 14/15.

Boa noite torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre River Plate x Palmeiras, válida pela rodada de abertura da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2016. Partida a ser disputada às 21h45, em Maldonado. Fique conosco!