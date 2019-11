Seleção VAVEL da Copa do Brasil 2015 tem finalistas Palmeiras e Santos como destaques

A Copa do Brasil 2015 chegou ao seu fim. O Palmeiras sagrou-se o grande campeão após realizar duas batalhas épicas contra o Santos na decisão, precisando ir até os pênaltis para ficar com o título. E como já é tradição na VAVEL Brasil, nossa redação votou e elegeu os Melhores da Copa do Brasil 2015.

LEIA MAIS: Palmeiras vence Santos e conquista Copa do Brasil

Campeão, Palmeiras foi o clube com maior números de indicados para nossa seleção. Também não é para menos. Uma trajetória heroica coroada com o título gabaritou o clube para ter seis nomes em nossa lista: Fernando Prass, Lucas, Arouca, Robinho, Dudu e Marcelo Oliveira.

Destaque também para o vice-campeão Santos que dignamente aparece com grande domínio na lista e como clube com segundo maior número de jogadores em nosso plantel. Destaques para o zagueiro David Braz, o lateral-esquerdo Zeca, o meiocampista Lucas Lima e os atacantes Gabriel e Ricardo Oliveira.

Quadrifinalista do torneio, o Grêmio fecha nosso 11 inicial com o zagueiro Pedro Geromel. Sabendo os indicados, a Seleção VAVEL da Copa do Brasil 2015 ficou formada por: Fernando Prass; Lucas, David Braz, Pedro Geromel, Zeca; Arouca, Robinho, Lucas Lima; Dudu, Gabriel, Ricardo Oliveira; Marcelo Oliveira.

Presente na Seleção VAVEL, o goleiro Fernando Prass também ganhou o troféu de 'Craque da Copa do Brasil 2015'. Outra premiação individual foi conquistada por Gabriel Jesus, do Palmeiras, por ser eleito como 'Revelação do Campeonato'.

Craque VAVEL da Copa do Brasil 2015: Fernando Prass

O grande nome da conquista palmeirense. A Copa do Brasil é de Fernando Prass! Herói contra o Internacional nas quartas de final, decisivo contra o Fluminense na semifinal e autor do gol de pênalti do título contra o Santos na decisão. O goleiro alviverde é a maior representação deste título. Craque da Copa do Brasil com méritos!

Revelação VAVEL da Copa do Brasil 2015: Gabriel Jesus

O início de Gabriel Jesus no Palmeiras foi fenômenal. Com apenas 18 anos, encerra seu primeiro ano no elenco profissional com o título da Copa do Brasil e sendo titular da equipe. Decisivo contra Cruzeiro e Fluminense, recebe o prêmio de revelação da Copa do Brasil 2015!