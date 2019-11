São Paulo anuncia contratação do zagueiro Maicon, ex-Porto

Nesta segunda-feira (15), o São Paulo anunciou sua sexta contratação para a temporada, o zagueiro Maicon; revelado pelo Cruzeiro e que atualmente jogava no Porto-POR. Com problemas no setor defensivo, a diretoria trouxe mais um jogador para compor a zaga, e aposta no "perfil campeão" do atleta para encerrar de vez, um problema que já atormenta o time há alguns anos.

Maicon tem 27 anos, 1m91 de altura, e dentre suas características destaca-se no jogo aéreo. Eficaz no desarme, o zagueiro foi considerado uma 'torre de controle' na defesa portista. Multicampeão pelo Porto, o jogador chega ao Morumbi por empréstimo até 30 de junho, e nada assegura sua permanência em uma eventual decisão da Copa Liberadores da América.

"Sou um zagueiro alto, forte e gosto de sair jogando com a bola dominada. Tenho bastante força física, gosto de trombar com os atacantes e correr. Apesar de ser um jogador alto, não sou lento"-declarou o novo são paulino.

Feliz, Maicon diz estar realizando um sonho (Foto: Clive Rose/ Getty Images)

Ambicioso, Maicon gosta de brigar por títulos, fato que facilitou sua chegada ao São Paulo, que além de ser um dos clubes mais vitoriosos do país, encontra-se constantemente em decisões. Feliz, o jogador quer ajudar o clube a alcançar patamares maiores na temporada.

"É um sonho realizado. Quando recebi a notícia de que poderia jogar no São Paulo, aceitei imediatamente. Era um sonho que eu tinha, porque o São Paulo tem um dos times mais vitoriosos do Brasil. Estou orgulhoso com esta oportunidade e muito feliz. Quero honrar as cores do clube e ajudar na briga por títulos"-disse o zagueiro.

Revelado pelo Cruzeiro, saiu do Brasil com apenas 20 anos. Após atuar pelo Nacional-POR em uma única temporada (2008-2009), o jovem zagueiro despertou interesse no Porto-POR; participando de uma das gerações mais vitoriosas do clube. Maicon é colecionador de títulos; jogando por sete temporadas, conquistou nove títulos, atuando em 191 partidas. O jogador foi destaque no jogo contra o Chelsea pela primeira fase da Liga dos Campeões nesta temporada; na vitória da equipe portista por 2 a 1, com um gol. Mas o beque não está satisfeito, acreditando que pode aumentar ainda mais sua "coleção", ele quer marcar seu nome na história do Tricolor Paulista.

"Deixei Portugal com um perfil de campeão. E chego em um clube que também tem este perfil. Gosto de conquistar títulos e isso pesou bastante na escolha pelo São Paulo. O São Paulo sempre briga por troféus, e quero fazer parte disso. Quero ajudar os meus companheiros e fazer parte de um time vitorioso"-afirmou.

Mais experiente, Maicon espera ser bem recebido pelos novos companheiros, e que além de aprender, também poderá compartilhar tudo o que aprendeu no futebol europeu.

"Hoje, me sinto um atleta mais experiente. No período em que estiva na Europa, joguei com os melhores jogadores do mundo. A idade ajuda também, já que não sou mais aquele garoto que deixou o Brasil com 20 anos. Agora, no São Paulo, espero aprender mais e poder ensinar um pouco do que aprendi no futebol europeu"-avaliou.

"Tenho certeza de que farei grandes amigos no clube, porque o São Paulo conta com grandes jogadores. Espero ser bem recebido pelo grupo e ajudar os meus novos companheiros na briga por títulos. No futebol, a gente sempre aprende e tem a oportunidade de ensinar. Então, quero aproveitar esta chance e mostrar que posso ser importante para a equipe"-completou o jogador.

Além de assinar o contrato, Maicon realizou exames e já está à disposição do técnico Edgardo Bauza.