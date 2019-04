Grêmio não aproveita vantagem numérica, erra atrás e perde para Toluca na estreia da Libertadores

Partida válida pela primeira rodada do Grupo 6 da Libertadores da América, disputada em Toluca, no México.

No início da madrugada desta quinta-feira, tivemos a estreia do Grêmio na Libertadores de 2016. O Tricolor enfrentou o Toluca, no Estádio Nemesio Díez, pelo Grupo 6, que também conta com LDU, do Equador, e San Lorenzo, da Argentina. O Toluca, apesar da expulsão no primeiro tempo, venceu por 2 a 0, em gols do artilheiro Triverio.

Com a vitória, os mexicanos lideram o grupo. O Grêmio aguarda a próxima rodada, quando enfrenta a Liga de Quito na Arena. Já o Toluca enfrentará o San Lorenzo fora de casa pela segunda rodada do grupo da morte.

Toluca explora jogo aéreo e tem jogador expulso

O Grêmio fez um primeiro tempo equilibrado com os mexicanos e parecia que a partida seria tranquila, ainda mais após a expusão de Velasco, aos 36 minutos após ele agredir Douglas, mas mesmo com um a menos o Toluca mostrou sua força e com dois gols do centrovante Triverio em falhas da defesa gremista, garantiu a vitória aos donos da casa.

Aos 10 minutos, após cruzamento, a bola sobrou para Triverio que tentou chutar e foi travado por Geromel de carrinho. No minuto seguinte, Esquivel chutou da intermdiária ao lado do gol. Aos 14, Esquivel cruzou, Fred tentou se antecipar e a bola foi para Triverio, que chutou de primeira, sobre o gol. Aos 17, em contra-ataque Esquivel acionou Triverio que chutou torto.

Aos 18, O Grêmio teve sua primeira grande finalização. Everton recebeu na entrada da área, e chutou sobre o gol. Aos 28, Douglas fez o giro e passou para Everton, que chutou cruzado, ao lado do gol. Aos 33, Maicon da intermediária e Talavera espalmou para escanteio.

Aos 35, Douglas e Velasco se estranharam após uma disputa de bola e o jogador do Toluca acertou Douglas no rosto, com um soco, sendo expulso e o meia gremista levou o cartão amarelo. Aos 45, Flores cruzou e Ortíz cabeceou para defesa de Marcelo Grohe.

Grêmio não aproveita vantagem numérica, erra na defesa e sai derrotado

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, os mexicanos abriram o placar. Rodríguez fez cruzamento, Fred e Marcelo Oliveira se perderam na marcação e Triverio cabeceou cruzado para abrir o placar.

Aos nove, Cueva cobrou falta e Grohe espalmou para escanteio. Aos 11, Triverio lançou Ortiz, que invadiu a área e Grohe saiu para boa defesa. Aos 19, Luan dominou na intermediária e partiu em velocidade e chutou para fora. Aos 21, Esquivel cobrou falta na cabeça de Paulo da Silva que cabeceou para fora. Aos 27, Douglas lançou Henrique Almeida dentro da área, que foi travado por Talavera.

Aos 29, Esquivel cruzou para Triverio, que chutou para defesa de Grohe. No minuto seguinte em lançamento desprentesioso do Toluca, Fred tocou de cabeça para trás, Triverio arrancou em velocidade, invadiu a área e foi derrubado por Geromel, sendo marcado o pênalti. Na cobrança Triverio chutou forte, no meio do gol ampliando para o Toluca.

No último lance, aos 46, Everton chutou forte da intermediária e Talavera espalmou, garantindo o 2 a 0.

Com o resultado o Toluca lidera o Grupo com 3 pontos e o Grêmio é o lanterna com zero. LDU e San Lorenzo, se enfrentam na próxima terça (23). Na próxima rodada da Libertadores, o Grêmio recebe a LDU, dia 2 de março, na Arena. O Toluca enfrentará o San Lorenzo, em Buenos Aires, no mesmo dia, às 19h30min.