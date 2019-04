Edinho demonstra revolta com derrota na Libertadores: "Torcedor tem que xingar mesmo"

Em entrevista coletiva, depois da derrota frustrante por 2 a 0 para o time mexicano do Toluca, Edinho demonstrou abatimento e ira, fazendo uso de palavrões para manifestar tamanho desgosto com o fraco desempenho apresentado diante do Toluca.

"No vestiário está todo mundo p... da cara, chateado pra c...... Tínhamos a expectativa de jogar bem e ganhar. É difícil argumentar e dizer o que aconteceu. Mas a rapaziada sabe que temos condições de reverter a situação. Num momento desses, mais do que nunca, o torcedor tem todo o direito de estar chateado com a gente. Tem que xingar mesmo, tem que estar chateado. Se eu estivesse em casa, assistindo na televisão, também estaria assim.

O experiente jogador gremista também deu a receita para reverter a situação negativa do início na Copa: "Agora é fechar entre a gente, treinar mais ainda. Ouvir a pancada que vai vir e vencer. Temos de vencer. Se jogar mal e vencer, está tudo certo. Isso é o que vale no futebol".

A bola aérea voltou a ser o principal problema. Foi assim que o Toluca abriu o placar e mostrou-se forte ao longo do jogo, em destaque, pelo lado esquerdo da defesa, em cima de Marcelo Oliveira e Fred. A cobertura dos volantes para os laterais não é função defensiva destacada por Roger para Maicon e ele, foi o que explicou Edinho:

"Se você for no dia a dia dos treinamentos, volante não cobre lateral no esquema tático do Roger. Ora o Maicon sai na diagonal, ora saio eu. Geralmente é o zagueiro quem cobre, e o volante entra no lugar do zagueiro".

Após a falha preliminal, o volante afirmou que acredita numa reação positiva do plantel tricolor nesses cinco jogos por realizar na fase de grupos da Libertadores:

"Sabia que a gente tinha condições de vencer aqui se jogasse bem. É difícil argumentar alguma coisa para o torcedor, mas quero deixar bem claro que temos jogos em casa e vamos fazer de tudo para buscar os resultados".

Na madrugada desta sexta-feira (19) o Grêmio desembarca em Porto Alegre. No sábado pela manhã deverá haver treinamentos para os titulares. Pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, no domingo (21), o tricolor gaúcho recebe o Novo Hamburgo, às 17h, na Arena.