Com ajuda de investidores, Náutico anuncia atacante Rafael Coelho até julho

Com Bérgson e Rafael Silva lesionados, Roni sem ainda ter deixado a sua marca e Daniel Morais, que é alvo de críticas por não manter uma regularidade nas suas atuações, a diretoria do Náutico agiu rápido. Com a ajuda de um grupo de investidores,entrou em contato e oficializou o atacante Rafael Coelho, que assinou com o Timbu por cinco meses na tarde desta segunda-feira (29).

"É um atleta com quem a gente vem negociando há uma semana. Na sexta-feira, chegamos a um entendimento e nesta segunda-feira a gente concluiu. É um atleta de força e finalização muito boa. Teve um início de carreira muito bom. Passou dois anos na Tailândia, depois foi para o time de Zico, na Índia. Conversei com pessoas de lá, vi alguns jogos e entendo que ele vai agregar bastante", disse o executivo de futebol do Náutico, Alexandre Faria.

O centroavante de 27 anos foi revelado pelo Figueirense, sendo um dos artilheiros da Série B em 2009, com 17 gols marcados. Também teve passagens por Vasco e Avaí, sendo artilheiro da Copa do Brasil de 2011, com cinco gols. Após duas temporadas no Guangzhou e uma pelo Changchun Yatai, ambos da China, o atleta foi contratado pelo FC Goa, da Índia, que é comandado pelo ex-jogador Zico. Rafael será integrado ao elenco já nesta terça-feira (1º).

Com futuro incerto, Elicarlos poderá deixar o Náutico

Após uma temporada emprestado à Chapecoense, Elicarlos retornou ao plantel alvirrubro no início do ano, mas sua permanência ficou em xeque quando outra equipe catarinense fez proposta. Segundo o empresário, Constantino Júnior, o Figueirense deseja contratar o volante de imediato: "O Figueirense apresentou uma proposta e a transferência seria de imediato. Não tem somente essa proposta, tem também para fora do país", afirmou o representante.

O cabeça de área é o substituto de João Ananias, que se recupera de uma cirurgia após romper os ligamentos e contusão no menisco do joelho esquerdo. Mesmo com a diretoria demonstrando interesse na sua permanência, o descumprimento de acordos financeiros gerou insatisfação, com o futuro ficando para ser decidido em uma reunião.