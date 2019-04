Expulsões atrapalham e Corinthians perde de virada para Cerro Porteño na Libertadores

O Corinthians viajou para o Paraguai para disputar sua terceira partida pela Copa Libertadores da América. Em partida com cinco gols, muitas faltas de ambos os lados e duas expulsões para o lado brasileiro, o Cerro Porteño saiu como vencedor do confronto e agora é líder do grupo 8. O Corinthians ocupa a 2º colocação, além de ter perdido os 100% de aproveitamento no torneio continental. Na próxima rodada, ambas equipes voltam à se encontrar mas dessa vez na Arena em Itaquera. É o jogo para voltar o Timão nos eixos.

O jogo contou com domínio do Timão saindo na frente e indo para o intervalo com o placar de 1 a 0. Após a expulsão de André, por segundo amarelo, o domínio da partida passou a ser do Cerro que pressionou e logo conseguiu o empate. Com a partida ficando mais disputada o número de faltas começou a aumentar e com isso a segunda expulsão do Alvinegro veio com Rodriguinho, também por segundo cartão amarelo. Com nove jogadores, Tite buscou fechar a equipe, tirando a criação e o poder ofensivo da equipe que ficou exposta e sofreu 2 gols, deixando o Cerro em posição confortável. No fim do jogo a equipe paulista diminuiu de pênalti fechando o placar com a primeira derrota na competição.

PRESSÃO CORINTHIANA E DOMÍNIO

Cerro saiu em busca da vitória e pressionou o Corinthians buscando o gol. O Corinthians explorou os contra-ataques que foram mais efetivos que os da equipe argentina. Em falta sofrida por Guilherme, Lucca cobrou e o goleiro cedeu rebote dando assim oportunidade de André abrir o placar do jogo para o Timão, aos 13 minutos do primeiro tempo. 1 a 0.

O clube argentino sentiu o gol e acabou se fechando, fazendo poucas jogadas ofensivas e buscando não sofrer o segundo gol. O brasileiro, com muitos espaços entre a linha de defesa e os volantes, acabou dando oportunidades pequenas ao Cerro Porteño e com muito perigo a meta do goleiro Cássio, que fez defesas importantes e segurou o placar para o intervalo.

Ainda assim, o alvinegro foi muito superior e perdeu, ao menos, duas grandes chances de ampliar o placar. Na primeira, a enorme movimentação do setor ofensivo deixou André de frente para o gol e o camisa 9 carimbou o poste paraguaio. Logo depois, Giovanni Augusto cruzou na cabeça de André, que apareceu livre, mas tirou demais do gol e mandou pra fora.

EXPULSÕES QUEBRAM O TIMÃO

O começo da segunda etapa para a equipe paraguaia foi igual ao primeiro. Sem pressão em busca do gol, mas que acabou achado, saindo dos pés de Guillermo Beltrán, aos 49 minutos deixando tudo empatado, após cruzamento morto da direita e testada na falha de Felipe, que não subiu.

Com o empate a partida ficou mais disputada, aumentando assim o número de faltas perigosas de ambas as equipes e que resultou na expulsão de André aos 52 minutos. As faltas continuaram e aos 59 minutos, Rodriguinho levou o segundo cartão amarelo e também foi expulso da partida, deixando assim o clube brasileiro com 9 jogadores em campo e dificultando muito a parte de criação e gols.

O Cerro aproveitou a perda de jogadores do oponente e ampliou o placar para 2 a 1 com gol do seu principal jogador, Sergio Diaz, depois de bate-rebate na entrada da área e chute cruzado na saída de Cássio. O terceiro gol veio perto do fim da partida dos pés novamente de Guillermo Beltrán. Ainda antes de terminar a partida, o zagueiro Yago sofreu pênalti e Giovanni Augusto, destaque do Corinthians na partida, converteu e deu números finais ao jogo e a primeira derrota do time na competição. 3 a 2.