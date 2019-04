Salgueiro goleia Imperatriz e se classifica à próxima fase da Copa do Nordeste

Buscando a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste 2016, o Salgueiro enfrentou o Imperatriz-MA e já tinha motivos para comemorar antes do início do jogo. A equipe pernambucana comemorou nesta quarta-feira (23), 11 anos de existência. De presente, a torcida viu uma bela apresentação dos jogadores e a classificação com um placar elástico, 4 a 1. Os gols foram marcados por Jefersom Berger, Rodolfo Potiguar, Cássio e Anderson Lessa, para o time da casa. Wegno descontou para o time maranhense, de pênalti.

Com o resultado, o Carcará chegou a dez pontos e passou para a próxima fase porque foi um dos melhores segundo colocados. Enquanto o Imperatriz jogou só para cumprir tabela e encerrou sua participação no torneio regional com apenas quatro pontos, ocupando a 4ª colocação. O líder do grupo A foi o Campinense, com 16 pontos.

Embalado com o apoio da sua torcida, o Salgueiro começou a partida do melhor jeito possível. Logo no primeiro lance, Jefersom Berger recebeu passe de Rodolfo Potiguar e abriu o placar para os donos da casa. A pressão do aniversariante fez efeito e Jhon quase amplia o placar, porém a bola saiu pela linha de fundo. Controlando todas as ações do jogo e sem ser ameaçado pelo Imperatriz, o Salgueiro ampliou logo em seguida. Após falha da defesa do time visitante, Berger tocou para Cássio, que só empurrou para o fundo do gol.

Depois de levar o segundo gol, o Imperatriz acordou. O goleiro Mondragon trombou com um jogador do time maranhense e o juiz marcou pênalti. Wegno efetuou a cobrança com qualidade e empatou a partida para o Colorado. Os comandados de Sérgio China não aliviaram e quase marcaram o terceiro. O lateral Marcos Tamandaré cruzou, Jhon cabeceou e a bola passou com perigo.

O segundo tempo se iniciou igual ao primeiro, com o Carcará indo para cima e tentando ampliar a vantagem no placar. A pressão e ofensividade foram compensadas com o terceiro gol. Depois da cobrança de escanteio, o volante Rodolfo Potiguar pegou a sobra, acertou um belo chute e fez um lindo gol no Cornélio de Barros.

O cavalo de aço não conseguia chegar com perigo ao gol do time da casa e era facilmente controlado. Berger recebeu a bola, driblou o zagueiro e chutou, mas o goleiro Raphael defendeu. A partida já se encaminhava para o final, quando Ranieri foi derrubado dentro da área, pênalti. Rodolfo Potiguar foi para a cobrança para fazer seu segundo gol no jogo, mas bateu mal, no meio, e o goleiro defendeu. Anderson Lessa entrou no lugar de Jhon e a alteração fez efeito.

Perto do fim do tempo regulamentar, o golpe final. Marlon encontrou Lessa livre na área e o atacante mandou para o gol. Já nos acréscimos, o lateral Lucas Piauí conduziu a bola até o campo de ataque, chutou forte, mas a bola passou longe do gol adversário.