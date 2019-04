Jorginho mostra insatisfação com últimas atuações da equipe: “Não estou satisfeito"

Apesar da classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco vem deixando a desejar nas últimas rodadas. A equipe não joga bem desde a vitória contra o Botafogo, em São Januário, mas em contrapartida, acumula a maior invencibilidade entre clubes no país. Já são 19 jogos sem perder.

Mas embora a sequência sem resultados adversos chame a atenção, o ambiente na Colina começa a ficar um tanto quanto intenso. É que apesar das vitórias e empates, a equipe não vem jogando bem, e a torcida teme que a invencibilidade caia exatamente quando não poderia, em um jogo decisivo.

Jorginho, que é unanimidade a frente da equipe, compartilha da opinião dos torcedores. O comandante disse, em entrevista coletiva após a partida, que não estava satisfeito com o atual momento da equipe. Estar vencendo as partidas, para ele, não é o principal: “Não tenha dúvida que a classificação nos alegra muito. Mas todos vocês me conhecem, o quanto eu sou muito transparente e sincero. Não fizemos uma boa partida. Não posso tapar o sol com a peneira. Não estou satisfeito com a atuação da equipe”.

Sempre sereno e direto ao ponto, Jorginho fez questão de elogiar a equipe do Madureira. Bem postada por muitas das vezes, levou alguns perigos à meta do goleiro Martín Silva, e se não fosse o uruguaio, o resultado poderia ter sido outro: “O Madureira fez uma grande partida, precisa ressaltar isso. Não conseguimos encaixar a marcação no segundo tempo, não construímos o nosso jogo como vínhamos fazendo, saída de bola, passando de pé em pé”, ressaltou Jorginho.

O principal membro da Comissão Técnica do Clube também não se eximiu de responsabilidade quanto a má fase da equipe. Em sua fala, o treinador disse que é dele a responsabilidade por detectar falhas na equipe, bem como de corrigi-las, mas por fim, lembrou que a temporada não é feita de apenas uma partida, dando os parabéns ao grupo.

“Uma classificação se constrói com vários jogos. Então, esses jogadores estão de parabéns pelo todo que estão realizando. Consigo enxergar esse ponto positivo no meio de uma situação ruim, tática e técnica. Preciso ressaltar a entrega dos jogadores. Pode ser que cheguemos com a vantagem do empate na fase final. O mais importante é que estamos classificados e podemos pegar a primeira colocação”, finalizou o treinador.

O Gigante da Colina volta à campo pelo Carioca no próximo fim de semana, quando enfrenta o Fluminense, na Arena da Amazônia, em Manaus. Mas antes disso, a equipe tem um compromisso pela Copa do Brasil. O adversário será o Clube do Remo, de Belém do Pará. A partida acontece no Mangueirão, casa da equipe paraense, às 21h45 da próxima quarta-feira (13).