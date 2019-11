Resultado Sport x Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2016 (1-0)

Obrigado a todos que acompanharam a Vavel Brasil nesta transmissão! Boa noite e até a próxima.

Do outro lado, equipe e torcida do Salgueiro saem confiantes para a definição dentro de casa. O jogo acontece no próximo domingo (24), no Cornélio de Barros.

Apesar de ter conseguido vantagem no primeiro tempo, time voltou a jogar mal na segunda etapa e sofreu pressão do Carcará.

Mesmo com a vitória, equipe rubro-negra sai vaiada de campo.

48' FIM DE PAPO NA ILHA! O Sport vence por 1 a 0 e leva vantagem para o jogo de volta da semifinal.

46' AMARELOU: Lucas Piauí comete falta para parar contra-ataque rubro-negro e recebe o amarelo.

45' Três minutos de acréscimo. Vamos aos 48.

44' Vinícius Araújo recebe cruzamento de Johnathan Goiano, mas chuta para fora.

39' Salgueiro pressiona e Sport se fecha para não sofrer gols; torcida começa a vaiar.

33' Ambas as equipes não tem mais alterações para fazer na partida.

33' ALTERAÇÃO: Entra Marlon no lugar de Daniel pelo Salgueiro.

32' AMARELOU: Mark González retarda saída do campo e recebe o cartão.

30' ALTERAÇÃO: Sai Mark González para a entrada de Maicon.

31' AMARELOU: Rogério Paraíba recebe o cartão por falta em Vinícius Araújo.

28' Samuel Xavier tenta cruzamento, mas zaga do Salgueiro afasta a jogada.

25' Falta de ataque marcada em ofensiva Carcará. Equipe do sertão segue em busca do empate.

23' Toti corta ofensiva rubronegra para escanteio.

21' ALTERAÇÃO: Entra Anderson Lessa no lugar de Piauí.

17' ALTERAÇÃO: Johnatan Goiano entra no lugar de Lenis pelo Leão.

15' QUE ISSO DANILO?? Goleiro sai muito mal após cruzamento de Cássio Ortega e Henríquez salva bola em cima da linha rubro-negra.

14' ALTERAÇÃO: Luiz Antonio não resiste e será substituído por Everton Fellipe.

9' Mark cobra para o meio da área e a bola fica nas mãos do goleiro Gleybson.

9' Mark González cruza pela esquerda e Ranieri afasta para escanteio.

6' Início de segundo tempo morno na Ilha do Retiro, sem jogadas de perigo.

2' Everton Fellipe estava aquecendo para entrar no lugar de Luiz Antonio. O volante sentia fortes dores no ombro, mas pediu para voltar a campo.

0' ALTERAÇÃO: Entra Lucas Piauí no lugar de Nilson.

0' RECOMEÇA O JOGO NO SEGUNDO TEMPO!

Em jogo equilibrado, Sport aproveita chance com Vinícius Araújo e abre vantagem na semifinal. 1 a 0 o placar na primeira etapa.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44' NÃO VALEU! Renê cruza para Vinícius Araújo cabecear e a bola morre no fundo das redes. A arbitragem, porém, marca impedimento.

43' Luiz Antônio isola a cobrança da falta.

42' Falta perigosa para o Sport na entrada da área!

38' Zaga rubro-negra está recuando muito a bola para Danilo Fernandes; no último lance, o goleiro teve que rifar a redonda para não se complicar.

36' CENAS LAMENTÁVEIS! Ranieri levanta muito o pé para cortar a bola, e acaba atingindo o companheiro Toti.

31' Salgueiro começa a pressionar atrás do empate.

27' DANIIIIIILO! Rogério bate bela cobrança no ângulo, mas o goleiro rubro-negro espalma para escanteio.

26' Falta perigosa para o Salgueiro na entrada da área.

24' Moreilândia recebe cruzamento na área e cabeceia firme, mas bola passa à direita do gol de Danilo Fernandes.

22' Em boa jogada ofensiva do Sport, Lenis acaba cometendo falta dentro da área do Carcará.

17' Mark González bate cruzado e Ranieri desvia para escanteio.

12' GOOOOOOL! Samuel Xavier faz jogada pela esquerda e bate cruzado. Vinícius Araújo desvia e abre o placar na Ilha do Retiro.

11' Mais um impedimento contra o Leão. Mark González arriscou o chute e a bola bateu em Vinícius Araújo, que estava em posição irregular.

10' ERROOOU! Auxiliar marca impedimento em cruzamento para Lenis, mas a posição do jogador era legal.

8' Serginho sai jogando errado, mas Durval conserta o erro do companheiro.

6' Início de jogo equilibrado em Recife. As duas equipes procuram criar jogadas de ataque.

0' COMEÇA O JOGO NA ILHA DO RETIRO!

Estádio Aldemar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre Sport e Salgueiro, válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano 2016.

Sport x Salgueiro

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

Resultado Sport x Salgueiro 2016

FIQUE DE OLHO Sport x Salgueiro: Cássio Ortega, meio-campo do Carcará, marcou o único gol do time na última partida, quando o Salgueiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ferroviária-SP. Na ocasião, porém, o atleta afirmou: "Realmente hoje não deu, felizmente a gente começou o jogo melhor, mas a bola não entrou. Desanima um pouco resultado de hoje, mas a gente não pode abaixar a cabeça não porque a gente tem o Pernambucano com o Sport pela frente".

Cássio Ortega (Foto: Divulgação/Salgueiro)

FIQUE DE OLHO Sport x Salgueiro: Durval, o xerife do Leão, concedeu coletiva no início da semana, após a eliminação na Copa do Nordeste, e disse que o grupo está focado para a decisão contra o Carcará. Segundo ele, o elenco rubro-negro "vai se dedicar ainda mais nos treinamentos junto com o Thiago Gomes (técnico interino) para acertar a equipe e retomar o caminho das vitórias".

Durval (Foto: Divulgação/Sport)

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

Campeonato Pernambucano 2016

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

Minuto a minuto Sport x Salgueiro em tempo real

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

