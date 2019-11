Resultado Botafogo x Santa Cruz  na Série A do Campeonato Brasileiro (2-1)

18:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (3) Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

17:58 A 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no final de semana que vem. O Botafogo vai entrar em campo no sábado (9), às 16h30, para fazer um embate com o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. Já o Santa Cruz terá pela frente, no domingo (10), às 16h00, um duelo com o Internacional, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

17:55 O Mário Helênio recebe um público de 5.423 torcedores, gerando uma renda de R$ 126.920,00.

17:54 Com o resultado desta tarde, o Botafogo deixa a zona de rebaixamento e vai para a 15ª colocação, com 15 pontos. Já o Santa Cruz fica afundado na 19ª colocação, com 11 pontos.

47’ Uuuhhh! Neílton pega bola que sobra na entrada da área e chuta para o gol. A bola sai sem muita força e o goleiro Tiago Cardoso por muito pouco não leva um frango.

46’ Bruno Silva avança pela direita e chuta forte. A bola desvia em Danny Morais e vai para fora.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Luís Ricardo avança pela direita em contra-ataque e cruza buscando Luís Henrique, mas Léo Moura afasta no momento certo.

42’ Uuuhhh! Leandrinho faz ótima tabela com Arthur, entra na área e chuta para fora com perigo.

40’ Uuuhhh! Keno invade a área pela esquerda, deixa a marcação para trás e chuta cruzado, com muito perigo.

38’ Última alteração no Botafogo: Sai: Rodrigo Pimpão. Entra: Gervasio Nuñez.

37’ Amarelo! Leandrinho chega com carrinho, faz falta ríspida em Neílton e recebe cartão.

36’ Santa Cruz bem melhor neste segundo tempo, mas continua com dificuldades para finalizar com qualidade. Botafogo não consegue encaixar o jogo pelo meio para fazer a bola chegar ao setor ofensivo em condições de aumentar a vantagem.

33’ Luís Ricardo levanta a bola na área e o zagueiro Renan Fonseca cabeceia para fora.

30’ João Paulo invade a área pela direta e cruza curto para Arthur, mas a defesa alvinegra manda para escanteio.

29’ Amarelo! Bruno Silva puxa o atacante Keno para evitar o contra-ataque e acaba sendo punido.

27’ João Paulo erra passe no meio-campo, Rodrigo Pimpão pega, mas não consegue prosseguir com a jogada.

25’ Keno é derrubado por Rodrigo Lindoso fora do lance de jogo e o árbitro marca falta.

22’ Amarelo! Marcílio faz falta dura no meio em Diogo e acaba recebendo cartão.

20’ Incrível! João Paulo levanta a bola na área em cobrança de escanteio, Sidão falha feio, Arthur recebe livre na pequena área e, sem goleiro, chuta em cima do zagueiro Emerson.

20’ Modificação no Botafogo: Sai: Camilo. Entra: Fernandes.

19’ Marcílio faz boa jogada individual, entra na área e chuta em cima da marcação.

17’ Diogo avança com liberdade pela esquerda, cruza rasteiro buscando Luís Henrique, mas a bola vai direto para as mãos de Tiago Cardoso.

14’ Santa Cruz vai tentando buscar uma reação no confronto para chegar ao empate. Equipe aposta bastante nas bolas levantadas na área.

12’ Rodrigo Pimpão levanta a bola na área em cobrança de falta e a defesa afasta o perigo.

10’ Luis Henrique recebe pela esquerda, invade a área, mas acaba sendo desarmado pelo zagueiro Walter Guimarães.

8’ Uuuhhhh! Rodrigo Pimpão recebe pela direita, cruza para área e o atacante Luis Henrique cabeceia, com perigo, para fora.

7’ João Paulo cobra escanteio jogando na altura da segunda trave e Danny Morais cabeceia para fora.

5’ Camilo trabalha pelo meio e acaba sendo derrubado por Uillian Correia, que não recebe cartão.

3’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno faz jogada individual pela esquerda, passa pela marcação e cruza rasteiro para João Paulo balançar as redes. Festa da torcida tricolor.

2’ João Paulo levanta a bola na área e o atacante Arthur sobe mais alto que a defesa para cabecear para fora.

0’ Começa o segundo tempo!

17:02 Santa Cruz também está de volta para a etapa final. Técnico Milton Mendes faz duas modificações: Grafite e Fernando Gabriel saíram para as entradas de Leandrinho e Keno, respectivamente.

17:00 Botafogo de volta com uma alteração: Luis Henrique na vaga de Sassá.

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Dois minutos de acréscimos.

44’ Arthur recebe de Léo Moura pela direita e cruza para área buscando Grafite, mas Sidão sai bem da meta e segura firme.

41’ Diogo avança pela esquerda cruza rasteiro e Tiago Cardoso defende no momento do chute de Rodrigo Pimpão.

38’ Tiago Cardoso! Luís Ricardo recebe passe pela direita e chuta cruzado para boa defesa do goleiro tricolor.

37’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Vitor. Entra: Arthur.

35’ João Paulo recebe de Léo Moura na entrada da área e chuta para fora.

32’ Uuuhhh! Bruno Silva aproveita bola que sobra na entrada da área e acerta bela bicicleta para grande defesa do goleiro Tiago Cardoso.

31’ Amarelo! Sassá avança pelo meio-campo e acaba sendo derrubado por Vitor, que recebe cartão.

29’ Fernando Gabriel chuta de fora e manda para longe, sem perigo.

25’ Rodrigo Pimpão cruza na área e Danny Morais aparece para afastar, mas por pouco não faz gol contra.

21’ Fernando Gabriel avança pela esquerda e cruza para Grafite finalizar fraco, facilitando a defesa do goleiro Sidão.

19’ Santa Cruz continua com muita dificuldade para chegar ao ataque com qualidade e assustar a defensiva adversária.

17’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Camilo recebe pela esquerda, toca para Neílton, livre dentro da área, limpar a marcação e chutar para o fundo das redes. Festa da torcida alvinegra.

16’ Roberto levanta a bola na área buscando Grafite e a bola passa por toda área.

14’ Fernando Gabriel passa pelo primeiro e toca para Roberto, avança pela esquerda e cruzar na marcação, que afasta o perigo.

10’ Grafite recebe pelo lado direito e acaba sendo puxado por Diogo. O árbitro marca falta no ataque, mas o assistente observa bem o lance e inverte a falta, pois Grafite foi quem puxou primeiro.

8’ Marcílio recebe na entrada da área, chuta forte e manda para longe da meta.

7’ Léo Moura faz boa jogada pela direita deixando a marcação no chão, toca para Vitor, que demora para cruzar e facilita o corte do defensor alvinegro.

5’ Botafogo bastante superior neste início de confronto. Santa Cruz mostra dificuldades para sair jogando.

3’ Camilo recebe pela direita, leva para linha lateral e chuta em cima da marcação.

1’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Camilo faz tabela com Neílton, que lança para a área. Sassá deixa a marcação para trás, entra na área e toca na saída de Tiago Cardoso. Festa da torcida do Fogão.

0’ Começa! A bola está rolando no estádio Mário Helênio para o confronto entre Botafogo e Santa Cruz, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

15:56 Fim da execução do hino nacional. Dentro de instantes, a bola vai rolar no estádio Mário Helênio.

15:55 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

15:54 Botafogo e Santa Cruz estão no gramado do Mário Helênio.

15:45 Em número bem pequeno, torcida do Santa Cruz vai se mostrando animada no estádio Mário Hêlenio.

15:40 Torcida vai chegando ao Mário Hêlenio. Número de torcedores ainda não é dos maiores no estádio.

15:38 O atletas do Santa Cruz também fazem o trabalho de aquecimento no gramado do estádio Mário Helênio.

15:35 Botafogo está no gramado fazendo trabalho de aquecimento.

15:30 Santa Cruz não conta com zagueiros no banco de reservas nesta tarde. Walter Guimarães seria o suplente, mas Luan Peres, que faria sua estreia, precisou deixar a delegação por conta de problemas familiares.

15:28 O técnico Milton Mendes terá as demais opções para o decorrer de partida: Edson Kolln; Mário Sérgio, Leandrinho, Willams Luz, Arthur, Keno e Bruno Moraes.

15:25 O tricolor vai jogar da seguinte maneira: Tiago Cardoso; Vitor, Walter Guimarães, Danny Morais e Roberto; Uillian Correia, Léo Moura, Marcílio, João Paulo e Fernando Gabriel; Grafite.

15:20 Santa Cruz também escalado! Técnico Milton Mendes promove várias alterações no time para este confronto, sendo as de mais relevância no setor de ataque, com a saída de Keno e Arthur para as entradas de Léo Moura e Fernando Gabriel.

15:15 O técnico Ricardo Gomes terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Helton Leite; Marcinho, Emerson Silva, Marcelo, Victor Luís, Fernandes, Luís Henrique, Juan Salgueiro, Gervasio Nuñez, Gegê, Geovane Maranhão e Dierson.

15:10 O alvinegro carioca vai jogar com: Sidão; Luís Ricardo, Emerson, Renan Fonseca e Diogo; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva e Camilo; Neílton, Sassá e Rodrigo Pimpão.

15:05 Botafogo escalado! O técnico Ricardo Gomes conta com o retorno de Rodrigo Lindoso e escala o time com o trio ofensivo formado por Neílton, Sassá e Rodrigo Pimpão.

15:00 Os dois times já estão nos vestiários. Dentro de instantes, as escalações devem ser divulgadas.

Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, conhecido como Helenão, será o palco do confronto desta tarde entre Botafogo e Santa Cruz, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação/Rio 2016

Na última rodada, o Santa Cruz teve pela frente um duelo com a Ponte Preta, na quinta-feira (30), no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco. Os tricolores fizeram uma apresentação bem abaixo do esperado e por muito pouco não saíram de campo goleados. Com facilidade, a Macaca conseguiu uma vitória por 3 a 0, o que só fez aumentar a impaciência da torcida com o desempenho do time Coral. Os gols da Macaca foram marcados por William Pottker (2x) e Felipe Azevedo.

O Botafogo na rodada vinha com o objetivo de chegar à segunda vitória seguida na competição e embalar de vez. O alvinegro fez um confronto com o Atlético-MG, na quinta-feira (30), na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais e acabou sendo dominado pelo adversário durante grande parte da partida, obtendo assim mais um resultado negativo no campeonato, desta vez, por 5 a 3. Os gols do Galo foram marcados por Cazares (2x), Robinho, Fred e Carlos, enquanto Sassá, Gervasio Nuñez e Bruno Silva fizeram para o Fogo.

Já o Santa Cruz vem com o objetivo de encerrar o jejum de oito jogos sem saber o que é vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. O time Coral nos últimos oito confrontos acabou sendo derrotado em sete, o que foi fundamental para a chegada à zona de rebaixamento e a instalação de uma crise no clube. Com apenas três vitórias na competição, o tricolor ocupa a 19ª colocação, com 11 pontos.

O Botafogo vem fazendo uma campanha bem ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. O Fogo vem vivendo constantemente na zona de rebaixamento da competição nacional e vê que as chances de retornar à segunda divisão nacional são grandes. A equipe alvinegra, com apenas três vitórias, ocupa a 18ª colocação, com 12 pontos.

No Mário Helênio, os dois times nunca se enfrentaram. Mas a última vitória do Botafogo contra o Santa Cruz como mandante foi em 5 de outubro de 2006. Os dois times se enfrentaram, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o alvinegro carioca bateu o adversário com facilidade, fazendo um placar de 3 a 0. Os gols do Fogão foram marcados por Reinaldo, Juca e Zé Roberto.

A última vez que Botafogo e Santa Cruz estiveram duelando foi no dia 11 de novembro do ano passado. O confronto, válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, realizado no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, acabou tendo como vencedor a equipe tricolor. O time pernambucano não tomou conhecimento do alvinegro, que fez ótima campanha e sagrou-se campeão, e saiu de campo com um triunfo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Lelê, Grafite e Bruno Moraes.

Botafogo e Santa Cruz já estiveram frente a frente em 15 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time carioca leva certa vantagem ante os pernambucanos. O alvinegro saiu de campo comemorando em sete jogos, enquanto a Cobra Coral triunfou em cinco confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em três embates.

O confronto é de suma importância para o Santa Cruz, que precisa vencer para não se complicar ainda mais na competição nacional. As primeiras rodadas foram de euforia, mas o desempenho caiu drasticamente há alguns jogos e o fantasma do rebaixamento assombra o tricolor pernambucano. Voltar a vencer após oito jogos será fundamental para não ficar afundado na zona de rebaixamento e começar a vislumbrar uma competição mais tranquila pela frente.

O Botafogo vem para este confronto sabendo da necessidade de vencer para escapar o quanto antes da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do tricolor paulista será fundamental para o alvinegro carioca deixar a zona da degola e começar a respirar um pouco mais no campeonato.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Santa Cruz, partida válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h00, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, Minas Gerais.