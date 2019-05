Grêmio aceita proposta do Zenit e encaminha saída do meia Giuliano

Faltam apenas detalhes para a saída de Giuliano do Grêmio. O tricolor gaúcho aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, de 7 milhões de euros (R$ 25 milhões) e agora aguarda questões burocraticas, como quem arca com o que, para para concluir o negócio. Com isso, o meia camisa 8 pode ficar de fora da próxima partida diante do São Paulo na Arena do Grêmio.

Apesar do atleta não querer sair do clube nesse momento, a direção entende que é um bom negócio para o tricolor devido ao alto salário do jogador no clube gaúcho. O valor seria de aproximadamente R$ 700 mil por mês, considerado muito alto para a atual realidade do clube. No Zenit, Giuliano chegaria para ser o substituto de Hulk, que recentimente foi negociado com o futebol chinês.

Para a diretoria gremista, dentro do elenco do time de Roger, existem jogadores que possam substituir o meia sem a necessidade imediata de contratação. Giuliano foi contratado em 2014 por 5 milhões de euros e tinha contrato até 2018 com o tricolor gáucho.

Em 107 partidas com a camisa do Grêmio, o atleta conseguiu marcar 18 gols. O meia treinou normalmente entre os títulares nesta quinta-feira (21) no CT Luiz Carvalho.

O Grêmio entra em campo no próximo domingo, às 16h, na Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Para Roger Machado, resta escolher quem entrará no time no lugar de Giuliano.