Fifa oficializa a contratação do lateral-direito Julio Buffarini junto ao São Paulo

A pedido do técnico Edgardo Bauza, o São Paulo aproveitou a abertura da janela de transferências e saiu às compras.

Desejado pelo comandante, o lateral-direito Julio Buffarini aceitou a proposta do clube e tudo encaminhava para um final feliz, mas uma divergência no TMS FIFA atrasou a concretização da contratação. O São Paulo então, enviou à entidade a documentação necessária para comprovar que toda a negociação teria sido feita ainda no prazo estipulado.

Na manhã desta terça-feira (26), a Fifa por fim confirmou a contratação do ex-San Lorenzo-ARG, que deve integrar-se ao elenco ainda nesta semana. Aos 27 anos, o jogador tem contrato por três temporadas com a equipe paulista. "Buffarini terá que disputar posições com todos que estão ali no lado direito, Kelvin, Caramelo, Auro, Bruno... Todos do elenco. Sempre pela direita, nunca por outro lado", disse o técnico Bauza, em entrevista coletiva nesta terça-feira, explicando como pretende usar o novo reforço são-paulino -- que pode atuar pela lateral, no meio-campo ou como ponta.

O jogador é o sexto "reforço internacional", Maicon, Cueva, Gilberto, Douglas - que aguarda sua rescisão de contrato com o Dnipro-UCR, e Andrés Chávez fecham o "pacote".

Julio Buffarini e Bauza são velhos conhecidos, juntos, conquistaram a Copa Libertadores da América, em 2014, pelo San Lorenzo da Argentina e chegaram ao Mundial de Clubes da FIFA no mesmo ano. O lateral- direito é conhecido por sua entrega em campo, sendo uma das principais apostas do treinador, que tanto pediu a contratação do jogador.

Vindo das categorias de base do Talleres-ARG, o argentino teve destaque em outros clubes; além do San Lorenzo-ARG, três temporadas marcantes no Apertura do Campeonato Argentino, em 2013, da Supercopa Argentina, em 2015, e passagens por Atlético Tucumán-ARG e Ferro Carril-ARG.

Além da conquista dos recentes títulos, o jogador também fez parte de premiações significativas: Seleção da Libertadores da América (2014) e Seleção do Campeonato Argentino (2015)

Ficha-técnica:

Nome completo: Julio Alberto Buffarini

Data de nascimento: 18/08/1988 (27 anos)

Local de nascimento: Córdoba-ARG

Posição: lateral-direito

Altura: 1m69

Peso: 63 kg