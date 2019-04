Chapecoense reage e busca empate do Estância Velha na estreia da Copa do Brasil Feminina

A estreia da Copa do Brasil de Futebol Feminino foi nesta quarta-feira (24) para Chapecoense e Estância Velha. No Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, as equipes se enfrentaram buscando a vaga nas oitavas de final. As donas da casa estiveram na frente do placar duas vezes, mas a Chape buscou o empate e conseguiu marcar no fim.

“Foi um jogo disputado, conseguimos colocar a nossa proposta e conseguimos este empate. Vamos trabalhar para o jogo da volta, acertar algumas coisas e tentar esta classificação”, disse o técnico da Chapecoense, Cleto Schuster.

O jogo da volta acontecerá na próxima quinta-feira (1), na Arena Condá, às 15h. A Chapecoense chega ao confronto com vantagem por ter marcado dois gols fora de casa.

Durante o primeiro tempo, a equipe de Canoas jogou melhor, pressionando bastante e indo para cima durante a etapa inicial. O Estância Velha teve ótimas chances para abrir o placar, enquanto a Chapecoense ficou apenas na defensiva e apostou bastante nas defesas da goleira Gleicy.

A segunda etapa, finalmente, teve gols. Aos 15 minutos, o árbitro assinalou pênalti em Carolina e Karina cobrou bem, abrindo o placar. Pouco depois, a Chape correu atrás do prejuízo e conseguiu empatar com Milena. Já aos 35', Karina sofreu nova penalidade e Carol foi para a bola, deixando o Estância Velha à frente novamente. Entretanto, no minuto final, Milena fez jogada individual e, de cobertura, empatou o confronto em 2 a 2.

Araranguá e Foz Cataratas ficam no empate na estreia

Na tarde desta quarta-feira (23), Araranguá e Foz Cataratas se enfrentaram no CT Casa-Lar, em Araranguá, às 15h, pelo jogo de ida da Copa do Brasil de Futebol Feminino. As vice-campeãs do Campeonato Catarinense abriram o placar e seguraram o resultado até o fim, mas Rafa empatou no último minuto da partida e fechou o marcador em 1 a 1.

As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (31), no Estádio Edvar Sávio, em Santa Terezinha de Itaipu (PR), às 15h. O time do Foz Cataratas tem a vantagem do 0 a 0, já que marcou um gol fora de caso. Em caso de 1 a 1, teremos pênaltis e qualquer outro empate com gols dá a vaga ao Araranguá.

Com muitas faltas e bem duro no início, o confronto foi complicado para as duas equipes. Logo aos cinco minutos, o Foz Cataratas chegou perto de marcar com Thamirys, mas Kemelli estava atenta e fez a defesa. Dois minutos depois, Camila teve uma chance em cobrança de falta e não desperdiçou, mandando direto para o fundo da rede.

Na frente do placar, o Araranguá fechou a marcação e deu trabalho ao Cataratas, que não conseguia infiltrar a defesa. Quando teve a chance, aos 20 minutos, Rafa mandou direto para fora. As duas equipes seguiam atacando bastante e tentando marcar, definindo logo o resultado, mas não conseguiam finalizar.

O segundo tempo seguiu igualmente disputado e equilibrado, o que deixou o confronto aberto na etapa final. O Araranguá começou a apostar apenas no contra-ataque para evitar exposição defensiva e o Foz seguiu indo para cima com tudo. A insistência valeu a pena quando, aos 45 minutos, Rafa recebeu, tirou a goleira da jogada e marcou o gol de empate.

Tiradentes abre 2 a 0, mas defesa vacila e JV Lideral empata

Outras duas equipes estrearam na Copa do Brasil nesta quarta-feira (24). Jogando no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, JV Lideral e Tiradentes ficaram apenas no empate por 2 a 2. Apesar de sair na frente, a equipe do Piauí não conseguiu segurar o placar e levou o segundo gol no fim do confronto.

O Tiradentes conseguiu abrir 2 a 0 com Lulu e Eliene ainda no primeiro tempo e chegou a sonhar com a eliminação do jogo de volta, que seria conquistada caso a equipe fizesse mais um gol. Entretanto, foram muitos vacilos defensivos e o JV Lideral correu atrás do placar, conseguindo o resultado.

As equipes voltam a se encontrar no jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira (31) no Estádio Albertão, em Teresina. O Tiradentes tem a vantagem para o confronto já que marcou dois gols fora de casa.

Com menos de 30 minutos de partida, o placar já marcava 2 a 0 para o Tiradentes. O ritmo forte no início foi principalmente com bolas aéreas e, desta forma, as meninas abriram o placar com a zagueira Lulu, que aproveitou rebote da goleira Isabela e só tocou para o fundo da rede. A meia Eliene ainda ampliou com uma ótima batida de falta.

A equipe do Piauí saiu em busca do terceiro gol para eliminar o duelo de volta. Porém, o JV Lideral não estava disposto a ser eliminado e, aproveitando os espaços restantes, marcou quando Rafinha dominou e mandou por cobertura sobre a goleira Tainara.

No segundo tempo, os times fizeram uma partida dura e que teve chances para as duas equipes. Sabendo que precisava diminuir a desvantagem em casa, o JV Lideral correu atrás do prejuízo e, nos minutos finais, chegou ao empate, fechando o jogo em 2 a 2.

E mais: Guia VAVEL da Copa do Brasil de Futebol Feminino

Outros resultados:

UDA (AL) 2x4 Vitória (PE)

Gols da UDA foram marcados por Jéssica (duas vezes).

Gols do Vitória foram marcados por Érica, Thamires, Karen e Amanda.

Barcelona (RJ) 1x0 Comercial (MS)

Gol do Barcelona foi marcado por Evellen.

Cresspom (DF) 7x0 Aliança (GO)

Gols do Cresspom foram marcados por Dani Helena (três vezes), Sirlene (três vezes) e Drieli.

Boca Júniors (SE) 0x15 São Francisco (BA) - Não terá jogo de volta. São Francisco classificado automaticamente.

Gols do São Francisco foram marcados por Ellen (cinco vezes), Maria São Pedro (cinco vezes), Jumaria, Norma, Dimenor, Faby e Ednobrega.

Vila Nova-ES 4x0 Ipatinga-MG

Gols do Vila Nova foram marcados por Luana (duas vezes) e Thais (duas vezes)

São Raimundo-RR 0x1 Iranduba-AM

Porto Club-RR 0x0 Atlético-AC