Relembre a polêmica envolvendo Carlos Alberto e o lateral-esquerdo Léo Pelé

A polêmica declaração do meia Carlos Alberto após a partida deste domingo troxe à tona uma antiga polêmica envolvendo o meia. Em outra partida contra o Fluminense, esta realizada no dia 6 de dezembro do ano passado na última rodada do campeonato, o meia foi condenado por uma entrada dura no lateral-esquerdo Léo Pelé.

A fama de badboy e a má conduta em campo acompanham Carlos Alberto desde os tempos de Xerém. No entanto, nos últimos tempos, tem se tornado algo recorrente que veio a ser relembrado após a declaração do jogador, quando afirmou ter ouvido Levir Culpi dar ordens ao lateral Wellington Silva que o agredisse.

Além de seu passado conturbado, o histórico de polêmicas do jogador envolvendo o Fluminense não é de hoje. Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, no Orlando Scarpelli, Fluminense e Figueirense faziam o jogo que poderia sacramentar o rebaixamento da equipe catarinense.

Eis que aos 38' minutos da primeira etapa de partida, em um lance que não levava perigo algum à nenhum dos clubes, Carlos Alberto entrou de sola em Léo Pelé, cravando as solas da chuteira na canela do lateral-esquerdo que foi obrigado a ser substituído. O juiz da partida, Dewson Fernando Freitas da Silva deu apenas o cartão amarelo.

O STJD, no entanto, enquadrou Carlos Alberto no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva alegando que o jogador atingiu Leo Pelé de maneira intencional, podendo ter causado maiores danos ao atleta e foi condenado à dois jogos de suspensão de maneira unânime. O árbitro da partida também foi denunciado.

Confira a jogada abaixo, no vídeo feito pelo portal Lance!