Brasil de Pelotas visita Paysandu precisando da vitória para assumir liderança da Série B

Partida válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a ser disputada no Mangueirão, no Pará

A Série B do Campeoanto Brasileiro está mais equilibrada que nunca. Nesta sexta-feira (9), o Paysandu recebe o Brasil de Pelotas, em partida válida pela 24° rodada. No Mangueirão, o Papão precisa da vitória para fugir da ameaça de rebaixamento. Já o Xavante, visa a ponta da tabela, em caso de três pontos fora de casa.

O Paysandu não vence há três jogos, e diferentemente da última temporada, vem tendo dificuldades para se mantar na Série B deste ano. Na última rodada, o Papão perdeu para o Luverdense, fora de casa, pelo placar de 3 a 1. A equipe é 15° colocada, com 28 pontos - um a frente do Z-4.

Já o Brasil de Pelotas vem em uma ascensão gigantesca na competição. Vindo da Série C, o time gaúcho não se intimidou e está na zona de classificaçã o para a elite do futebol brasileiro. Mas, a equipe quer mais. Com 39 pontos, o Xavante é terceiro colocado. Vencendo, o time assume a liderança provisória da competição, com 42 pontos.

Paysandu conta com retornos importantes no time titular

O Papão não encontra o caminho das vitórias há três rodadas. São três derrotas seguidas nos últimos jogos e desde então, o time vem em queda livre na tabela. O perigo de rebaixamento para a tão temida Série C tornou-se realidade para o time do técnico Dado Cavalcanti.

Em casa, o Paysandu vem tendo um dos piores desempenhos na competição. Com a torcida impaciente, a equipe celeste não tem tido o fator local como sua principal fonte de poder, como tivera ano passado, onde ficou por um bom período no G-4 da tabela.

Joga contra o Paysandu o fato de que a torcida já demonstra estar impaciente com o desempenho do clube, e planeja inclusive protestos com a ausência nas arquibancadas nos jogos da equipe em casa. Temendo este tipo de manifestação, o clube alterou o local do jogo, que seria na Curuzu, e o levou para o Mangueirão, esperando atrair maior torcida.

Tratando-se do time que irá a campo nesta noite, o técnico Dado Cavalcanti não promoveu muitas alteração desde a última partida, diante do Luverdense. A equipe provável é: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Augusto Recife, Domingues e Lucas; Rivaldinho, Mailson e Tiago Luís. Destaque para o retorno do volante Ricardo Capanema ao time e o atacante Bruno Veiga.

O goleiro Emerson voltou a treinar e está confirmado para a partida. Em entrevista coletiva, ele falou sobre o atual momento do Paysandu:

“Enquanto eu estiver aqui e perceber, não vai acontecer, seja com o presidente, treinador ou, principalmente, com os jogadores, com quem se tem mais afinidade, está mais próximo”. O camisa 1 admite que o momento vivido pelo Paysandu não é dos melhores. “Nós temos que ser realistas: a situação não é boa, temos que encarar isso de frente. O que podemos fazer? Ter calma, trabalhar mais do que temos trabalhado e buscar mudar”, disse Emerson.

Brasil de Pelotas espera eficiência para vencer fora de casa

Já o Brasil, por sua vez, vive um de seus melhores momentos na história atual do clube. Com uma bela campanha na Série B, visto que o time fora recentemente promovido a divisão, entusiasma a torcida e o técnico Rogério Zimmermann.

Na terceira posição da tabela e com um dos melhores aproveitamentos como mandante, o Xavante precisa melhorar seu desempenho longe do solo gaúcho. E para isso, a expectativa gira entorno de Felipe Garcia, artilheiro do campeonato, para manter a eficiência fora de casa. Ele já balançou as redes 12 vezes.

Em caso de vitória, o Xavante poderá assumir provisoriamente a ponta do campeonato. E para isso, o técnico Zimmermann conta com todo o grupo à disposição. Sem nenhum jogador suspenso, ele terá força máxima para o jogo deste noite. A equipe ainda treinou no Pará, nesta quinta-feira (8), e ele definiu o time com: Eduardo Martini; Weldinho, Leandro Camilo, Cirilo e Marlon; Leandro Leite, Washington, Diogo Oliveira e Elias; Felipe Garcia e Ramon. O zagueiro Teco, poupado na última partida, é a única cara nova nos onze iniciais do Xavante.

Em entrevista coletiva, Rogério elogiou o ambiente dos jogadores para a disputa dos jogos difíceis: "Existe a questão externa e interna. Internamente, no vestiário, eu não vi nenhuma diferença de quando a gente estava em décimo, em quinto e agora em segundo lugar. É um grupo muito experiente, tranquilo... A gente sabe que, dá mesma maneira que revertemos a situação positivamente, isso pode acontecer ao contrário", disse o treinador.